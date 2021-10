Návrat čečenského úkazu. Čimajev překonal covid a míří k titulu

Do UFC vlétl nevídaným způsobem, první dva souboje zvládl během deseti dnů a inkasoval v nich jediný úder. Ódy na Chamzata Čimajeva ještě zesílily, když pak za sedmnáct vteřin knockoutoval Geralda Meerschaerta. Bijec z Čečenska reprezentující Švédsko ale narazil na soupeře, se kterým měl problém i on. Nakazil se koronavirem a zdálo se, že jak rychle se jeho hvězda rozsvítila, tak rychle i zhasne. Spekulovalo se o konci kariéry. Na dnešním nabitém turnaji UFC 267 v Abú Zabí se ale vrátí i nezničitelný „Borz“, vyzve Li Jinglianga z Číny.

Předvedli jasně nejintenzivnější staredown. Chamzat Čimajev a Li Jingliang už se nemohou dočkat, až se za nimi zavřou dvířka klece a budou si moci vyřešit spory. „Sežeru ho tam,“ vzkázal Čimajev soupeři na tiskové konferenci. „Chci v UFC zůstat napořád. Konečně jsem tady a budu bojovat. Jsem hladový, hladovější než předtím.“

Čekat na duel víc než rok je pro sedmadvacetiletého válečníka nezvyklé. Chtěl by se totiž poměřovat neustále. Posledního rivala Geralda Meerschaerta například naštval tím, že ještě před jejich vzájemným střetnutím už si domlouval další souboj s Damianem Maiou. Rozjetý vlak ale loni v září po výhře nad Meerschaertem vykolejil, nebo přesněji řečeno zpomalil.

Místo brazilského veterána měl nakonec vyzvat Leona Edwardsa. Nakazil se však koronavirem, který agresivně napadl jeho plíce. Ve vzduchu visel odchod do důchodu, který Čimajev 1. března naznačil na sociálních sítích. Ten den pro něj byl nejobtížnější, neposlechl doktory, a protože se cítil o něco líp, vydal se na trénink. Po třech kolech grapplingového sparingu ale pocítil bolest na hrudi, a proto odešel.

„Přišel jsem domů a začal kašlat krev,“ popisoval Čimajev v srpnovém interview pro ESPN. „Nikdy jsem se tak nebál o vlastní život. Měl jsem strach, co by dělala máma, kdybych umřel. Máma a bratři – začal jsem s touhle MMA s*ačkou kvůli rodině. Chci jim zajistit lepší život.“

Úvahy nad kariérou proto musely na chvíli stranou. Přestože se svěřenec slavného švédského Allstars gymu toužil vrátit, potřeboval se dát do pořádku. K tomu, aby s bojováním úplně nesekl, jej přesvědčoval i kontroverzní čečenský prezident Ramzan Kadyrov, který je vyšetřován Spojenými státy pro porušování lidských práv. Dokonce vydal prohlášení, v němž tvrdil, že Čimajev bude pokračovat v zápasení, aby reprezentoval Čečensko. Ranař jeho slova potvrdil, nemoc přečkal a opět na sebe strhává pozornost.

„Když jste nemocní, nemůžete přemýšlet o bojování. U mě to trvalo měsíc, pak dva měsíce,“ prozradil Čimajev v srpnu. „Říkal jsem si: Kdy tahle s*ačka skončí? Ale už jsem konečně zdravý a hladový. Chci se vrátit, někoho sejmout a vydělat peníze.“

Navrátilec pro Red Corner MMA prozradil, že ho těší být známým a slavným. Teď chce podle svých slov dostat co nejvíc zápasů ve veltrové divizi, získat titul a přeskočit do střední váhy. „Doufám, že souboj s ním stihnu,“ zareagoval Čimajev na otázku, zda by se chtěl utkat s šampionem Kamarem Usmanem. „Kolik mu je? 35? Nemá už tolik času, ale dojdu si pro něj předtím, než skončí.“

Prvně ale musí přejít přes dnešního soupeře, který bude jeho doposud největší zkouškou v UFC. Li Jingliang je součástí nejslavnější organizace již od roku 2014. Za tu dobu stihl ve věhlasném oktagonu absolvovat čtrnáct střetů a z deseti odcházel vítězně. I tak ale Čimajev platí za velkého favorita.

„Nezajímají mě kurzy. Je mi jedno, co si myslí ostatní. Buď vyhraju, nebo ne. Věřím v sebe,“ řekl Jingliang odhodlaně v rozhovoru s MMA Fighting. „Jediný, kdo vše kontroluje, jste vy sám. Musíte v sebe věřit, až pak můžete vyhrávat. Všichni říkají, že je nejlepší. To je fajn, pojďme zjistit, kdo vyhraje.“

Duel Čimajeva s Jingliangem přijde na řadu jako druhý na hlavní kartě turnaje UFC 267. Vysílá stanice Premier Sport od 19.30.

