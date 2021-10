Čekající samuraj. Procházka v pozici náhradníka navážil, přijde jeho čas?

Velká bitva na obzoru. Král polotěžké divize UFC Jan Blachowicz by měl na turnaji UFC 267 v Abú Zabí v noci ze soboty na neděli bránit pás šampiona v duelu s Gloverem Teixierou. Kdyby ale nemohl polský šampion nebo brazilský vyzyvatel do duelu nastoupit, zaskočí za ně český samuraj Jiří „BJP“ Procházka. „Bavil jsem se s nimi, jestli jsou v pořádku a jestli náhodou nehrozí, že bych tam šel,“ usmíval se rodák z Hostěradic pár desítek hodin před turnajem. UFC 267 vysílá Premier Sport v sobotu od 20 hodin.

Věhlasná organizace se vrátila do útočiště, kde fungovala, když se Spojené státy americké loni uzavřely kvůli pandemii. Na bojovém ostrově v Abú Zabí se schyluje k velkým bitvám. Tou nejdůležitější je na nadcházejícím turnaji UFC 267 střet Jana Blachowicze s Gloverem Teixeirou. Polský ranař se chystá na druhou obhajobu od září loňského roku, kdy získal pás šampiona soubojem s Dominickem Reyesem.

O heroický výkon se však na sklonku kariéry pokusí Brazilec Teixeira. Dvaačtyřicetiletý bojovník ze Sobralie, který pod značkou UFC odzápasil dvacet duelů, měl už jednou vysněný opasek na dosah. Tehdy ale narazil na „téměř neporazitelného“ Jona Jonese. Stalo se tak v dubnu roku 2014, Teixeira prohrál na body.

Teď bude mít proti sobě Blachowicze, který na rozdíl od Jonese prohrál v kariéře již osmkrát. I tak je ale rodák z polského Těšína považován za jasného favorita. Například Martin Karaivanov by však nebyl překvapen, kdyby se vítězem stal Brazilec. „Teixeira se jeví v opravdu neuvěřitelný formě. Je nabitej a odhodlanej, vypadá hodně ostře, rozhodně ne na svůj věk,“ hodnotí trenér Jiřího Procházky, který je se svým svěřencem na místě. Rodák z Hostěradic je totiž oficiálním náhradníkem, a kdyby náhodou jeden z aktérů vypadl, je připraven zaskočit. Nic mu nebrání, splnil i váhový limit.

„Je tady výborná atmosféra. Možná se na to ze svého pohledu dívám trochu uvolněněji, ale vidím to i na ostatních zápasnících,“ říká Procházka. „Pozdravil jsem se tu s Gloverem i Jankem a bavil se s nimi, jestli jsou v pořádku a jestli náhodou nehrozí, že bych tam šel,“ dodává s pousmáním.

A jaké má český válečník na místě podmínky?

„Jsme na hotelu hlavně v režimu jídlo, trénink, relax, trénink, jídlo, spánek. Pořád dokola a vyčkáváni,“ přibližuje situaci, ve které je tříčlenná výprava, Jaroslav Hovězák, druhý Procházkův trenér. „Pohybujeme se po hotelu a venku u bazénu, to je tady více méně veškerý pohyb. A co jsem vypozoroval tak to tady mají stejně i ostatní zúčastnění. Potkali jsme se tady snad se všemi, co zápasí, a nálada je přátelská, ale je cítit, že je před námi velký turnaj.“

Celý tým potvrzuje, že UFC má opět vše skvěle zorganizované a na bojovém ostrově jde vše jako na drátkách. Stejně, jako tomu bylo, když se Procházka představil v největší lize poprvé v červenci 2020. Být znovu na stejném místě ale pro českou výpravu neznamená nic extra. „Co se týče bojového ostrova, tak to ani tak nevnímám, protože naše cesta začala už dřív. UFC je nejvyšší liga a chceme získat titul a za tím jdeme,“ říká Hovězák. „Takže to prostředí a věci kolem ani tak nevnímáme. Samozřejmě teplo je příjemné, ale to je druhořadé,“ konstatuje kouč pobaveně.

Procházka je v pozici náhradníka poprvé. A v týmu je prý znát nálada, jakou doposud nezažili. „Musím přiznat, že to na nás a hlavně Jirku má určitý vliv,“ hodnotí Hovězák. „Je to bojovník a chce bojovat. Ostatně jako my všichni. Uvidíme, jestli náš čas přijde teď, anebo později.“

