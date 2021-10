Do zápasu hodiny, nebo měsíce? Procházka: Připraven nabrousit zbraně

Čím blíž je titulová bitva Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira, tím se menší šance, že do turnaje UFC 267 zasáhne. Jiří Procházka je na bojovém ostrově totiž jako případný záskok za jednoho z aktérů hlavního duelu, v němž polský ranař obhajuje pozici šampiona polotěžké váhy proti zkušenému Brazilci. „Když to přijde, jsem připravený do toho skočit po hlavě a urvat titul,“ má jasno český Samuraj.

Své mistrovství dokazuje Jiří Procházka nejen výkony v boji, ale například i chováním. Pokaždé z něj totiž sálá vlídná, pozitivní energie. Náladovost jako by už nepatřila do rejstříku vlastností. „I když bych občas rád skotačil, byl velkohubej a všechny ty věci kolem, tak se snažím udržovat disciplínu, abych dostál slibu, který jsem si dal,“ říká uvážlivě.

V jakém jste rozpoložení? Vnímáte vůbec nějaké napětí?

„Cítím se skvěle. Je tady výborná atmosféra, i co se týče zápasníků. Možná se na to ze svého pohledu dívám trochu uvolněněji, ale vidím to i na ostatních bojovnících. Pozdravil jsem se s Gloverem i Jankem a bavil se s nimi, jestli jsou v pořádku a jestli náhodou nehrozí, že bych tam šel. Povídali jsme si v dobrém duchu. Takže tak. Je to úplně na pohodu. A myslím, že takhle by to před zápasem mělo být, pokud souboj není extra vyhrocený. Hlavně je opravdu cítit, že jsou oba borci fakt nad věcí a že to jde.“

Jak na vás aktéři hlavního duelu, a do poslední chvíle potenciální soupeři, působili? Jsou ve formě?

„Oba vypadali nad věcí. A musím říct, že u Glovera byl znát mnohem větší fokus, soustředění, než u Janka, který zase vypadal uvolněněji. Na pohodu, žádný problém. Je na hotelu i s rodinou.“

Jiří Procházka Narozen: 14. října 1992 (29 let) v Hostěradicích Výška: 193 cm Váha: 93 kg Rozpětí paží: 203 cm Tým: Jetsaam Gym Profesionální bilance: 28:3 Bilance v UFC: 2:0

Teixeira je ale považován za outsidera zápasu. Vidíte to snad jinak?

„Nechci predikovat. Určitě však vidím, že Glover je bojovník a nechá tam všechno. Je znát, že je to skutečný válečník. Půjde do toho naplno. Ale! Jde o to, jestli dokáže předvést i něco nového. Zda dokáže použít i něco ze strategie přímo na Blachowicze, aby jeho styl nebyl stejný jako v ostatních zápasech, tím pádem čitelný a pro Janka jasně zřetelný. I pro mě. Když jsem se připravoval na potenciální souboj, u Glovera byly jasný signály, kterých se držet. Zatímco u Janka to bylo zřetelné míň.“

Trenér Martin Karaivanov říkal, že je znát, jak máte od přítomných mnohem větší respekt než dříve.

„Respekt… (zamyslí se) Jakási přívětivost se projevuje u nás zápasníků tím, že se na sebe podíváme, pozdravíme se, popřípadě si podáme ruce a tak. To nebývá úplně často u všech bojovníků k vidění. Protože zápasníci sem přijeli splnit svůj účel, a to bojovat. A někteří jsou nastavení tak, že už jsou zabředlí do zápasu. Nebaví se, jsou zatvrdlí.“

Určitě vás na místě hodně lidí poznává.

„Jo, docela dost mě tu poznávají. Ale jsme tedy hlavně zavření na hotelu a Yas Island je prázdnější, vše je totiž rozestavěné, v procesu. Lidi tady na hotelu mě však celkem poznávají. Jsou všude plakáty a nacházíme se hned vedle haly, v níž se bude zápasit.“

Je těžké zůstat skromný i přes úspěchy a projevované uznání okolí?

(pousměje se) „Skromný… Jsem svůj, nebo lépe řečeno jsem takový, jak se nechávám inspirovat svým vyšším já. Což je vlastně žití podle té nejkrásnější ideji, kterou o životě máte. I když bych občas rád skotačil, byl velkohubej a všechny ty věci kolem, tak se snažím udržovat disciplínu, abych dostál slibu, který jsem si dal.“

A jak si užíváte bojového ostrova, když s největší pravděpodobností zápasit nebudete?

„Snažím se relaxovat a udržovat tak, jak bych se udržoval normálně před zápasem. Tím pádem se protahuji, běhám, využívám místní wellness. A to teplo samo o sobě je příjemné, metabolismus v něm jede rychle, takže se člověk příjemně zregeneruje. Udržujeme dobrou náladu v týmu. Akorát mi, když už jsem v zápasovém prostředí, chybí trochu ten tlak.“

Můžete trochu přiblížit, co tím myslíte?

„Takové to očekávání souboje, kdy se vidíte se soupeřem na hotelu… Tam pak lze cítit napětí. I od lidí z UFC, kteří s vámi mluví ohledně zápasu. Já bych šel do boje vždycky rád, ale teď musím počkat. Do poslední chvíle se může vše změnit, takže to nechávám na momentu.“

Připomněl jste si znovu na místě činu váš debut v UFC?

„Premiéru mi to tu připomíná pořád. (pousměje se) Zvlášť, když jsem se tu navíc potkal s Volkanem (Oezdemir – první Procházkův soupeř v UFC). Krásně se ve mně vzpomínky probouzejí. Z toho minulého roku, z prvního zápasu v UFC. Je to příjemné, ohlédnout se a vše zhodnotit.“

Jak si krátíte chvíle?

„Mám tu knihy, čtu si. Medituju na pokoji, přes den se protahuju venku, abych nabral slunko. Chodím do bazénu, regeneruju. Dávám zkrátka spíše prostor tělu, abych se dobře zregeneroval a mohl být na večerní turnaj svěží. Ať už bude zápas, nebo ne. Prostě chci být ready.“

Jedná se o významný turnaj se dvěma titulovými bitvami. Je na místě znát velikost akce?

„Samozřejmě, všude jsou reklamy. A i díky světovým médiím na místě je znát, že je to opravdu důležitý turnaj. Tak se těším na boje samotné. Jestli jako divák, chci si pořádně prostudovat zápasy. A jestli jako zápasník… To by bylo úplně nej. Když to přijde, jsem připravený do toho skočit po hlavě a urvat titul. A jestli ne, budu pokračovat ve své práci, ještě víc nabrousit zbraně a vzít si to.“