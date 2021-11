Procházka: Titul je pro mě nade vším. Mluvil o Teixeirovi i zkoušce trenérů

Z úlohy náhradníka byla nakonec role VIP diváka titulové bitvy. Jiří Procházka tak z první řady sledoval duel Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira, z něhož jako vítěz překvapivě odcházel dvaačtyřicetiletý Brazilec. Ten pak volal na českého samuraje z oktagonu UFC, že bude dalším na řadě. To ale devětadvacetiletého válečníka nijak nerozhodilo a triumf budoucímu soupeři přál. „V tu chvíli jsem byl upřímně šťastný za to, co předvedl. Byl to normálně zážitek,“ prozradil.

Když Jiří Procházka navštívil redakci deníku Sport krátce po přistání na pražském letišti, byla na něm znát únava. Za poslední týden toho zažil hodně. Nejprve se udržoval v přípravě na potenciální zápas, kdyby musel zaskočit za Poláka Jana Blachowicze, nebo Brazilce Glovera Teixeiru v duelu o titul polotěžké váhy UFC. Pak byl svědkem překvapivé bitvy a druhý den se ještě s trenéry vydal narychlo na výlet po poušti. Jindy neustále energií překypující samuraj tak během interview mluvil rozvážně a šetřil gesty. Prozradil ale mnoho zajímavých informací. Například jakému zátěžovému testu podrobí v blízké době nejen sebe, ale i své trenéry.

Vrátil jste se z Abú Zabí, kde jste byl v pozici náhradníka. Jaký to byl zážitek, sledovat vše jako divák?

„Výborný, s týmem jsme si to moc užili. A celkově jsme galavečer pojali tak, že jsme se šli podívat na zápasy, na tahy, které tam budou bojovníci předvádět. Chtěli jsme si všimnout i různých přístupů jednotlivých týmů. Sledovat vztahy trenérů se zápasníky. Díval jsem se zkrátka na více faktorů kolem bojovníků. Prozkoumali jsme si to a vzali to jako takový experiment.“

Před zápasem vždy mluvíte o období boje. To jste zažil, připravoval jste se, ale k souboji nedošlo. Jaký to byl v tu chvíli pocit, když bylo jasné, že do klece nevstoupíte? Úleva?

„Ale jo. Měli jsme to tak, že jsme si i po zápase skočili na pivo. Takže jsem si ten večer odfrkl a řekl jsem si: Ty jo, tak můžu znovu začít. Nebo spíše navázat tam, kde jsem přestal. Novým způsobem, zase o něco líp a makat na tom. A teď už se hlavně ví konkrétní člověk… Ještě to tedy nemáme úplně potvrzené, ale už tak nějak vím kdo. Teď už jenom datum, čas, místo a můžeme začít nanovo.“

A co jste říkal na titulovou bitvu Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira…

„Říkal jsem: Wow!“ (směje se)

Nicméně že vyhraje Teixeira čekal málokdo.

„To teda.“

Jaký na vás jeho výkon udělal dojem? A naopak co jste říkal na nepřesvědčivé představení sesazeného šampiona?

„Celý týden jsme Glovera sledovali. Ať už na hotelu, na snídani, u bazénu nebo kdekoliv fakt vypadal, že je připravený, zaměřený. A to je hlavní. Motivace. On měl ten důvod, proč tam jít a předvést nejlepší výkon své kariéry. Janek, který obhajoval, nemusel… Bylo z něj cítit, že je takový opravdu hodně nad věcí. Ale šampion, na kterého si brousí zuby všichni pod ním, král, nemůže dopustit, aby zůstal až takhle v pohodě. To by musel člověk mít zvládnutého sebe sama mistrovsky a k tomu je dlouhá cesta. Takže si tam šel Glover jasně za svým a zřejmě pro to dělal i předtím maximum. Šlo z něj opravdu hmatatelně cítit sebevědomí do zápasu a bylo pěkné to pozorovat. Takže když člověk byl na místě, tak se pak výsledku tolik nedivil. Ale podle predikcí by se jednalo o překvapení, kdyby Glover vyhrál. Stalo se. Krása.“

SESTŘIH: Blachowicz vs. Teixeira: Veterán uškrtil polského krále a je novým šampionem

Myslíte, že Blachowicz sám moc uvěřil tomu, že má výhru v kapse? Že ho to ukolébalo?

„Možná… A dost možná i jeho poslední výkony z posledních zápasů. Byl v nich skutečně precizní. Ale nesnažil se to posunout. Člověk to musí pořád rozvíjet. Evolvovat svůj styl v každém zápase. To je nutnost. Jakmile zamrzne na jednom místě, tak skomírá a jde to dolů. Už to nemá rostoucí tendenci.“

Před turnajem jste říkal, že Teixeira má šanci, když nějak překvapí, připraví si extra taktiku. Překvapil, nebo jen precizně dělal, co umí?

„Jel to, co zná a dělá celou kariéru, to co dělal v posledních zápasech se Smithem, Santosem i teď Blachowiczem. Šel tvrdě do přestřelek, něco tam nakoupil, dával stejné kryty, ale… Bylo vidět, jak se na to soustředí. Skutečně krásně se na něj dívalo.“

A jaké to bylo, když na vás pak nový šampion ukázal prstem a řekl: Jsi na řadě?

(pousměje se) „Byl jsem tam od toho, že se kouknu na zápas, a pak s jedním nebo druhým půjdu někdy do boje. Teď chci hlavně vzít přípravu od podlahy a jít do duelu s naprostou jistotou.“

Takže jste si v tu chvíli neřekl třeba: Počkej, ty dostaneš…

„Neee, samozřejmě, že ne. V tu chvíli jsem byl upřímně šťastný za to, co předvedl. Byl to normálně zážitek. Za celý galavečer jsem tam neviděl takový stav, soustředění na věc, přítomnost člověka, který si jde fakt za tím cílem.“

U žádného z ostatních zápasníků, co tam bojovali?

„Ne. Ani u Čimajeva nebo lehkých vah. Glover jel pořád stejný pres, měl pořád stejné soustředění a dotáhl to.“

Čekalo se, že šéf UFC Dana White potvrdí na tiskové konferenci, že nastoupíte proti Teixeirovi. To se ale nestalo. Patrně chtěl nechat ve hře možnosti, že byste se ještě před titulovou bitvou popasoval třeba s Blachowiczem, Aleksandarem Rakičem nebo Magomedem Ankalajevem. Kdo z těchto soupeřů by vás případně zajímal?

„Celou dobu říkáme, že jdeme pro titul nejkratší možnou cestou, a toho se držím.“

Dobře, ale kdyby vás nechtěli nechat tak dlouho stát, než Teixeira znovu naskočí do boje…

„To je teď na komunikaci s UFC. První náznaky, které máme, jasně odkazují na titulový zápas. Ale nebudu předbíhat. Když jasně řeknou, že by bylo dobré jít ještě s někým jiným, tak půjdu. Jestli však bude zelená pro souboj s Teixeirou, tak po tom skočíme. Především.“

Dobře, ale kdo by vás případně z těch, co jsou v žebříčku za vámi, zajímal? S kým byste rád poměřil síly?

„Po tomto galavečeru Ankalajev. Určitě Aleksandar Rakič, protože mezi námi pořád něco visí ve vzduchu. A nenabudu úplného klidu, dokud se tomu stejně nepostavím. Ale především nad tím vším je titul, a proto se nevěnuji těm ostatním.“

Co jste říkal na slabý výkon vašeho prvního UFC soupeře Volkana Oezdemira, kterého suverénně porazil na body právě Ankalajev?

„V tomto zápase jsem u něj neviděl žádný posun. Nezapracoval na sobě, na svém stylu, oproti Ankalajevovi. Volkan mohl určitě vědět, jaký je jeho styl, jak se bude hýbat. Zjevně zvolil špatný způsob, jak na Magomeda jít. Nefungovalo to a může být rád, že to nakonec skončilo na body.“

Není podle vás možné, že byste ho tím, jak jste ho porazil, jako bojovníka zlomil? Přece jen jste byl první, kdo ho knockoutoval.

„To je mi jedno, nad tím nepřemýšlím… Porážky jsou od toho, aby je člověk přijal a řekl si: ‚Oukej, co tam bylo blbě?‘ A zamakal na tom. V tom případě mohl jít do dalšího zápasu jako úplně jiný člověk, posunout se. A o tom to je celkově. Jestliže se zápasník nebude vyvíjet, tak když ho postavíte do klece, bude se tam nějak mlátit. Bůh dá, že možná zvítězí. Ale je třeba to vzít do svých rukou a posunout se.“

Na turnaj UFC 267 jste trénoval s vidinou možného zápasu. Co vám tato příprava dala, v čem jste se posunul?

„Nechci tyto věci úplně prezentovat. Na něco jsme se zaměřovali, ale to nebudu přibližovat, to chci pak předvést ve svém výkonu. Do té doby nebudu o ničem mluvit, protože je potřeba to jen ukázat. Buď je to pravda a udělal jsem nějakou práci, která se stala skutečností, nebo ještě ne. Do té doby žádné kecy kolem toho nemají smysl.“

V Abú Zabí jste absolvoval hodně mediálních povinností. Na co se zahraniční novináři ptali nejvíc? Na vlasy?

(směje se) „Na vlasy samozřejmě. A pochopitelně na silné a slabé stránky Glovera a Janka. Kdo je lepší, koho preferuju, jak to dopadne…“

Co vás čeká v nejbližších týdnech? Naordinoval jste si nějakou pauzu?

„Podle toho, jak se domluví ten zápas. Ale pár týdnů zvolním a udělám si pořádný rozvrh tréninků. Potřebuji si to teď sám celé poskládat, ať se můžu zaměřit na nedostatky a pozitiva. A určitě vyrazím na kemp.“

Než jste najel do poslední ostré přípravy, tak jste strávil i několik dní cestováním a při tom jste držel absolutní půst. Pět dnů jste tedy opravdu nejedl, jenom pil?

„Ano. Člověk jen pije vodu a tělo má čas se očistit. Všechny orgány, co tráví, mají čas si odpočinout, pořádně zregenerovat. Tělo v tu chvíli produkuje hrozně moc hormonů a látek, které ho dávají do kupy, a to je největší benefit.“

Jste známý tím, že rád posouváte své hranice. Po vzoru indiánů jste si například vytřel oči chilli papričkami nebo jste strávil několik dnů v absolutní tmě. Máte teď v plánu zase něco podstoupit, nějakou zkoušku?

„Úplně to nechci říkat veřejně, ale spojím se se svým známým, šamanem, jestli mu uzrálo chilli, a vezmu k němu své trenéry a tento krásný, silný rituál tam podstoupíme.“

To protření vnitřních stran očních víček tak pálivými papričkami?

„Ano. Je to ohromně posilující věc. A co bude dál, to nechám, ať vyvstane s tím, jak si celkově přehodnotím, co vůbec dál s přípravou. Na co se zaměřit. Sednu si nad tím, udělám si čas a nechám to vyplynout. Je třeba to dělat podle pocitů, ne to nějak kalkulovat. Jde o to, jaký má z toho člověk pocit. Toho se držím celou kariéru. Žiju tím. A když k tomu člověk upřímně cítí vášeň, má to rád, tak vnímá, co by měl dělat, aby byl lepší.“

JIŘÍ PROCHÁZKA