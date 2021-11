Zápas o titul UFC? Nechávají si zadní vrátka, míní Procházkův kouč

Přijeli, viděli…a co teď? Jiří Procházka se z pozice náhradníka nedostal k zápasu, protože nový šampion Glover Teixeira i poražený Jan Blachowicz zůstali zdraví, a tak si to rozdali mezi sebou. Začíná tak vyjednávání, jestli vedení UFC dodrží ústní slib, že příštím vyzyvatelem o titulový opasek bude právě Procházka.

„Po ukončení galavečera jsem mluvil s Mickem Maynardem (matchmaker) a nechávají si tam zadní vrátka, než něco slíbí. Jde o to, že nikdo neví, kolik času si Glover vezme na regeneraci,“ přibližuje situaci kolem další bitvy trenér Martin Karaivanov.

„Hned v rozhovoru v kleci řekl Daniel Cormier (moderátor a bývalý dvojnásobný šampion), že na řadě je Jiří Procházka, takže s tím počítají. Nechávají si prostor, kdyby nás chtěli poslat do boje dřív,“ dodává Procházkův kouč s tím, že vyznávají nejkratší možnost cesty k titulu.

Trenér, specializující se na wrestling, Jaroslav Hovězák ale dodává, že konečné slovo bude mít stejně vedení organizace v čele s prezidentem Danou Whitem. „Zajímá nás každý zápas a uvidíme, koho nám dají. Pokud UFC řekne, bude to takhle a takhle, tak to musíme respektovat,“ říká Hovězák.

Hodně bude záležet na tom, jak si nadcházející měsíce naplánuje nový šampion. Hned po vyhlášení Procházkovi navrhl, že by se mohli utkat v květnu. S tím by válečník ani trenéři neměli problém, otázkou však zůstává, zda nebude chtít vedení poslat bojovníka z Moravy do oktagonu dříve.

„Nechci předbíhat. Uvidíme, co řekne Glover. Mluvil o květnu, hodně turnajů s titulovými zápasy už je zabookovaných. Máme si volat během týdne nebo čtrnácti dní a určit si následující postup,“ prozrazuje Karaivanov.

Je totiž nepravděpodobné, že by UFC chtělo nechat stát tak atraktivního bijce, jakým Procházka je, dalšího půl roku. I proto se neplánuje žádná dlouhá pauza, ale rychlý návrat do tréninkového režimu. Pokud by nakonec organizace dala titulovému střetu Teixeira vs. Procházka zelenou, čekal by úspěšný tříčlenný tým několikaměsíční dril obrany proti strhům.

„Proti Gloverovi bychom si určitě museli dávat pozor na jeho zem. Držet zápas v postoji, protože tam už víme co a jak a Jiří je připravený,“ pokyvuje hlavou Karaivanov. „Má jasný styl, je to tank,“ souhlasí Hovězák a dodává, proč podle něj Blachowicze bez větších problémů porazil. „Šel si za svým a Janka bylo všude plno. Už před duelem říkal: ‚Uvidíme se v Polsku, Jiří,‘ a moje sympatie získával Teixeira.“

Rodák z Těšína podle Procházkových trenérů soupeře jednoduše podcenil. Zatímco Brazilec se od příjezdu do Abú Zabí plně koncentroval na zápas a vyzařovala z něj připravenost, Blachowicz se nechal rozptylovat okolními vlivy.

„Janek tam měl děcka, manželku, koupal se v bazénu a byl trochu vytržený. Chápu, že má rodinu, ale když se jde bojovat, tak se jde bojovat,“ tvrdí Hovězák. „Je super, že s Jiřím to tak máme, že se vždy soustředíme jen na duel.“

I při cestě do Abú Zabí, kterou mohla nakonec trojice pojmout jako výlet, byli všichni až do poslední chvíle připraveni zaskočit. Dokonce ani při samotném turnaji se nenechali úplně strhnout. Ač si výhled z první řady náramně užili a označili jej za nevšední zážitek, při bojích v polotěžké divizi zpozorněli. Podle Hovězákových slov důkladně studovali případné budoucí rivaly, aby našli v jejich výkonech slabá místa.