ŠOK v UFC! Královna Nunesová po sedmi letech padla, outsiderka slaví

Kdybyste si před zápasem vsadili stovku na vítězství Amandy Nunesové, v případě výhry byste inkasovali 108 korun. Při sázce na Jullianu Peñaovou jste si za stejnou sumu mohli přijít téměř na osm stovek.

Tak jasně viděly zápas sázkové kanceláře. Opět se ale ukázalo, že v MMA může rozhodnout jediná rána a je možné opravdu všechno. Američanka připravila brazilskou královnu UFC o jeden ze dvou titulů a stala se šampionkou.

I když v jejím případě nešlo o jeden fatální úder, ale o naprostou smršť. V prvním kole ještě překvapení nic nenasvědčovalo. Nunesová si po chvilce v postoji bez problémů přišla pro strh a v horní pozici na zemi strávila celý zbytek kola. Ačkoliv nezasahovala tak tvrdě, aby se dalo mluvit o ukončení bitvy, kolo jednoznačně získala na svou stranu.

Po dalším gongu se vše změnilo. Američanka zlákala soupeřku do přestřelky a několik minut v kuse létaly údery, jež měly potenciál rozhodnout zápas. I na pohled bylo zřejmé, že o něco lépe zasahuje Peñaová, přestože se jí pod levým okem tvořila velká podlitina. Brazilka totiž občas zavrávorala, čehož vyzyvatelka využila a natlačila ji na klec. Po takedownu obmotala ruce kolem krku soupeřky a téměř ihned se ji dostalo odklepání, které z ní učinilo novou šampionku.

„Říkala jsem vám to! Už nikdy mě nepodceňujte. Vůle, síla, odolnost a odhodlání. Dostane vás to, kam potřebujete. Nedokázala bych to bez svého týmu, mám nejlepší tým na světě,“ radovala se Peñaová v oktagonu po jednom z největších překvapení v historii MMA.

„Myslela jsem, že proti tomu škrcení bude bojovat o něco déle, ale odklepala, zeptala jsem se komisaře: Takže je konec? Odpověděl mi, že jsem vyhrála a já na to: Aha, to je skvělé!“ smála se šťastná vítězka. „Stoprocentně jsem věřila, že vyhraju. Když něco chcete, dokážete cokoliv na světě a já to dnes potvrdila.“

Nunesová přijala porážku jako pravá šampionka. Vyzdvihla kvality soupeřky a zhodnotila, že bude muset zapracovat na svých slabších stránkách. Díky její dlouhodobé dominanci dostane s největší pravděpodobností rovnou možnost odvety.

„Dala jsem do toho vše. Gratuluji Jullianě, je to bojovnice, což jsem celou dobu věděla. Budu se muset zavřít do tělocvičny a vrátit se silnější,“ uznala brazilská královna ženského MMA po duelu. „Nic mě nepřekvapilo, opravdu jsem čekala, že bude takhle tvrdá. Věděla jsem, že dokáže schytat úder a stále jít dopředu, jen to dnes prostě nebyl můj den.“

Peñaová se tak postarala nejen o největší šok večera, ale možná celého roku. Pozice favorita a outsidera jsou málokdy tak jasné, jak tomu bylo v jejím zápase s Nunesovou. I v hlavním střetu galavečera úřadoval outsider. Přestože Charles Oliveira držel titul už před kláním s Dustinem Poirierem, pravděpodobnějším vítězem měl být Američan. Brazilský král ale na rozdíl od Nunesové trůn obhájil, když si triumf připsal ve třetím kole stejným škrcením jako Peñaová.