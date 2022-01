Obávaný Predátor úřadoval. Pás v UFC obhájil vítězstvím na body

Už dávno to není jen mlátička, která roztočí ruce a doufá, že se trefí. Francis Ngannou prošel obrovským vývojem, osvojil si nové zbraně a ty využil v duelu s Cirylem Ganem. Francouzi uštědřil první porážku v kariéře, když jej zejména díky dominantnímu wrestlingu přetlačil na body (48-47, 48-47, 49-46).

V postoji to prostě nešlo. Gane skvěle využíval své dvě největší přednosti – rychlost a pohyb. Ngannou si tak nemohl připravit fatální úder, kterým v UFC sestřeloval jednoho soupeře za druhým. A tak se rozhodl kolosálního soka strhávat k zemi. Na podlaze si počínal skvěle technicky, navíc využíval obrovské síly, kterou má v pažích. Postupně si tak připisoval důležitá kola, což v konečném výsledku stačilo.

„Věděl jsem, že bude Ciryl těžkým protivníkem, bez debat. Znám ho, překvapilo mě jenom, že na konci pátého kola byl pořád stejně dobrý, rozložil si to,“ řekl v oktagonu Ngannou. „Trenéři mě pořád nabádali, abych zůstal soustředěný, uklidnil se a nesnažil se ho ulovit. Byla to skvělá cesta, náročných deset měsíců. Urval jsem si kompletně meniskus a chtěl odstoupit, ale nemohl jsem to udělat.“

Gane zaznamenal první prohru v kariéře, nejen na poli MMA, ale i thajském boxu byl do včerejší noci neporažený. Očividně jej to velmi ranilo, ještě během sokova rozhovoru stál v kleci opřený o pletivo, hlavu měl v dlaních a utěšovali jej koučové. Zvládl všechny překážky, až u té poslední tvrdě narazil.

Otázkou zůstává, kam se vydá Ngannou ve vlastní kariéře nyní. S UFC mu končí kontrakt a s organizací se prozatím stále nedohodl na novém, jelikož obě strany si představují naprosto odlišné finanční podmínky. Rodák z Kamerunu dlouhodobě vyjadřuje chuť ukázat se také v profesionálním boxerském ringu, dokonce by už měl domluveného soupeře. Několik vzkazů ohledně vzájemného střetu si vyměnil s šampionem těžké váhy WBC Tysonem Furym.

„Možnosti leží na dně mé kapsy, tohle není hobby na celý život. Takže na to se chci zaměřit do konce kariéry nejvíc, jsem otevřený všem příležitostem, uvidíme,“ naznačil Ngannou, že rozhodovat budou opravdu peníze.

„Všem se za dnešek moc omlouvám, mrzí mě to. Gratuluju Francisovi, předvedl opravdu skvělý výkon,“ pronesl poté smutný Gane. „Jsem zklamaný a trochu smutný. Ale byla to dobrá zkušenost a myslím, že do tohohle sportu teprve přicházím.“

Příběh francouzského bijce je impozantní v tom, že první profesionální MMA střet absolvoval teprve před třemi lety. Získat v tak krátkém časovém horizontu dočasný titul UFC a utkat se s právoplatným šampionem, je nevídaná věc. V budoucnu se tak s velkou pravděpodobností ještě propracuje k další šanci.

Stejně jako Deiveson Figueiredo. Ten dostal hned třetí šanci přemoci Brandona Morena. A povedlo se, jejich vzájemná bilance je tak naprosto vyrovnaná. Jedna remíza, jedno vítězství pro Morena a po turnaji UFC 270 také jedna výhra pro Brazilce, který si uzmul zpět ztracený titulový opasek. Stejně jako Ngannou triumfoval po pětadvaceti minutách na body, všichni rozhodčí zapsali do oficiálních výsledků 48-47.

„Jsem připraven na čtvrtý zápasem s Brandonem a klidně v Mexiku,“ pronesl v pozápasovém interview staronový šampion. „A ať se v životě stane cokoliv, prostě se nesmí vzdát. I když bude na kolenou, musí se okamžitě postavit, protože budeme bojovat počtvrté.“

Figueiredo využil během přípravného kempu služeb bývalého dvojnásobného vládce muší a bantamové váhy Henryho Cejuda. Poté co Američan, který byl během galavečera v Brazilcově rohu, ukončil kariéru, vykrystalizovala se v divizi do 57 kilogramů právě rivalita Figueireda s Morenem. A vzhledem k vyrovnanosti jejich duelů i vzájemného skóre, existuje dost velká šance, že čtvrtá bitva opravdu nastane.