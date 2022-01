Vémola na klíčovém vyšetření. Řekl, kdy půjde do boje: Marpo nevydrží!

Na tohle rozhodnutí musel čekat dlouho. A bylo to nelehké období. Karlos Vémola se netají tím, že zápasení je pro něj v posledních letech hlavní životní náplní, kdyby už se nemohl do klece vrátit, snášel by to těžce. Komplikace po operaci levé ruky ho ale vyřadily z provozu. Terminátor nemohl více jak rok zápasit. O tom, zda se letos vrátí do boje, měly rozhodnout výsledky magnetické rezonance. Stalo se. „Na rezonanci jsem byl, vypadá to super,“ hlásí šestatřicetiletý bojovník, zároveň ale upozorňuje, že návrat musí být pozvolný.

Půjde-li vše dobře, měli by fanoušci bojových sportů vidět Karlose Vémolu zpátky v boji už 21. května na turnaji Oktagonu v boxerském zápase s Otakarem Petřinou, alias Marpem. V MMA klání by se měl populární gladiátor objevit v červenci pod širým nebem.

Jak jste na tom aktuálně po zdravotní stránce? Už jste byl na magnetické rezonanci ruky, která měla rozhodnout o vašem návratu do boje?

„Na rezonanci jsem byl, vypadá to super. Doktor mi ještě doporučil, ať dalších šest týdnů nejdu do plna. Abychom to kvůli tomu, že to teď vypadá dobře, neuspěchali. Takže do konce února. Makám už teď třífázově, na fyzičce, nohách, na všem, ale ostré sparingy začnu až od března. To bude muset stačit. Březen, duben, květen, tři měsíce sparingů. Pokud budu fyzicky ve formě, okamžitě skočím do sparingů, tak by to mělo stačit.“

Co prodleva v trénování způsobila, jaké vnímáte změny?

„Hlavně to, že jsem přibral, spadla mi fyzička, ale to je normální, když člověk tolik měsíců netrénuje. Ale na druhou stranu, mám teď mnohem větší chuť, drive. Takže si myslím, že to velice rychle doženu.“

První zápas, do kterého nastoupíte, bude tedy boxerské utkání s Marpem 21. května. Počkáte, jak to dopadne, nebo už víte, kdy nastoupíte i v kleci?

„Ohledně prvního MMA zápasu počítám se Štvanicí.“

Takže v červenci.

„Přesně tak.“

Jak se teď, co se týká ruky, cítíte? Můžete ji tedy pozvolně namáhat...

„Ano. Nicméně jak jsem přidal, tak jsem trochu rozbitej. Alespoň vypnu z toho stresu a nemám čas myslet na nic jiného. A mezi tréninky spím. Jezdím taky v rámci přípravy do Budějovic, takže mě vždy dost vyčerpá cesta, přijedu, spím, pak zase jedu třeba do Spejbl Gymu a tak.“

Zavřít hubu a přijímat rány

Mluvíte o tom, že máte možnost vypnout od stresu. Nabourala vás ta veřejně propíraná kauza hodně? Asi to na vás jako zápasníka muselo mít vliv, že?

„Určitě. Několik dní jsem netrénoval, řešil jsem tyhle věci, hlavně aby děcka byla v pořádku. Na dva tři dny mě to úplně rozhodilo. A pak naopak mě Míťa Soukup (Michal Soukup – boxerský trenér) stáhnul do gymu, že si tím člověk vyčistí hlavu a měl pravdu. Člověk si tréninkem opravdu provětrá hlavu, taky se zdravě unaví, spí a nemyslí na p*čoviny.“

Vémola ke své aféře s Lelou: Policie mě kontaktovala. Udělal jsem chybu, je mi to líto

A dá se říct, že máte aktuálně klid?

„Ať už se to uklidnilo, nebo ne, mně je to vcelku jedno. Už se k ničemu nevyjadřuju, nic nečtu. Vyřešil jsem si to, vím o tom svoje a Lela ať si to řeší, jak potřebuje a uzná za vhodný.“

Jak vás vlastně box baví?

„To víte, že mě to nebaví. (směje se) Protože mi to nejde. Trénuju jen s těmi nejlepšími, v boxerských gymech s profíky, kteří si to užívaj‘. Jsem MMA zápasník, kterému můžou dát zahulit, zmlátit ho. Pamatuju si, že jsme to tak měli, když k nám do gymu přišel třeba kickboxer. Čím slavnější byl, tím víc jsme ho chtěli naházet na zem a zmlátit. Je to taková přirozená rivalita mezi sporty. Takže kluci si to teď užívají a já se musím o to víc kousnout a snažit se jim vyrovnat. A pak jsou kluci v gymu, kterým já se nevyrovnám, ať už bych dělal cokoliv. Vemte si, že trénuju třeba s Vasilem Ducárem (nejlepší český boxer křížové váhy). Tomu se člověk nikdy nevyrovná, musí zavřít hubu a přijímat rány, no.“

O zápase s Marpem jste říkal, že půjde o první knockout, který někomu dáte. Vidíte to pořád stejně?

„Jsem o tom přesvědčený. On ten tlak nevydrží. Neumí si představit, co jsem schopen za tlak vyvinout za tři minuty. Pro mě jsou tři minuty opravdu krátká doba. V MMA se připravujeme na pět minut. Takže jsem přesvědčený, že budu fyzicky a psychicky připravený.“

A jak se těšíte zase do klece?

„Rozhodně se těším. Důležité je, jak dopadne zápas Piráta (Samuel Krištofič) s Patrikem Kinclem. To budu řešit, jak budu v přípravě. Zatím vůbec nezápasím, nejedu žádné jiu jitsu, nic, abych ruku nezatěžoval nebo na ni nespadl. Takže příprava MMA opravdu začne až od června.“

Mimochodem byl jste prvním českým zápasníkem, co se dostal do UFC. Jiří Procházka bude prvním, který bude zápasit o pás šampiona. Co vy na to?

„Je to ten největší úspěch historie pro československý MMA. Skvělá věc. A jsem přesvědčený, že Glover Teixeira je stylově ten nejlepší soupeř, jakého Jirka mohl na titulák mít.“