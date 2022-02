Adesanya vs. Whittaker 2: Kincl vidí královu slabinu i psychologický efekt

Devětadvacetiletý bojovník ze Sydney zúročil zkušenosti z delších zápasů. Do pátého kola se podíval už počtvrté, a přestože do té doby nebylo nic rozhodnuto, právě v posledním dějství rivala přetlačil. • profimedia.cz

Na duel Israel Adesanya vs. Yoel Romero, jenž zakončil turnaj UFC 248 se nebude vzpomínat v dobrém. • profimedia.cz

Na duel Israel Adesanya vs. Yoel Romero, jenž zakončil turnaj UFC 248 se nebude vzpomínat v dobrém. • profimedia.cz

UFC 259: hlavní zápas šampionů Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya, na body zvítězil Błachowicz • Repro Premier Sport

UFC 259: hlavní zápas šampionů Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya, na body zvítězil Błachowicz • Repro Premier Sport

UFC 259: hlavní zápas šampionů Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya, na body zvítězil Błachowicz • Repro Premier Sport

UFC 259: hlavní zápas šampionů Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya, na body zvítězil Błachowicz • Repro Premier Sport

Jedna z nejočekávanějších bitev tohoto roku je tu! Do klece na turnaji UFC 271 znovu nastoupí ostřílení válečníci – král střední váhy Israel Adesanya a nebezpečný rival z Austrálie Robert Whittaker. Poprvé se střetli v roce 2019, kdy knockoutem už ve druhém kole vyhrál šampion z Nigérie. Proto je považovaný za jasného favorita nadcházejícího duelu. Ale nic nemusí být tak jisté, jak se zdá. „Whittaker si od prvního zápasu s Adesanyou připsal tři důležité výhry nad skvělými soupeři a je při chuti,“ upozorňuje český bojovník Patrik Kincl.

Tanečník, který vládne střední váze. Přesně tak by se mohlo mluvit o šampionovi UFC Israelu Adesanyovi. Než začal bojovat, objížděl rodák z Nigérie taneční soutěže po celém Novém Zélandu. Teď je jedním z nejrespektovanějších MMA zápasníků světa. A není divu, drží nejdelší šňůru vítězství ve střední divizi. Dokázal přitom už porazit ty nejlepší protivníky. Proto se s některými musí střetávat opakovaně.

Naposledy před víc jak půlrokem znovu odolával nájezdu na trůn ze strany italského tvrďáka Marvina Vettoriho. Opět ale vyzyvatele přejel na body.

V noci ze soboty na neděli na turnaji UFC 271 dvatřicetiletý Adesanya nastoupí podruhé proti Australanovi Robertu Whittakterovi, kterého v roce 2019 knockautoval ve druhém kole.

Podcast Fight: Hyeny jsou super, říká Kincl o urážkách od Vémoly

A co lze čekat od nadcházejícího střetu?

„Adesanyovi sedí, když do něho soupeři tlačí a díky skvělému pohybu a přesným úderům z těchto přestřelek vždy těží víc,“ komentuje šampionovu taktiku respektovaný český bojovník Patrik Kincl. „V postoji má neuvěřitelný arzenál zbraní, ale zápas s Janem Blachowiczem (bývalý šampion polotěžké váhy) nám ukázal, kde je jeho velká slabina – zem. Šlo sice o váhu do devadesáti tří kilogramů, kde ten rozdíl byl rozhodně citelný, nicméně jsem nezaregistroval nějaké efektivní zemařské návyky, kterými by průběh zápasu zvrátil.“

Podle Kincla na této slabině Nigerijec určitě zapracoval, což bylo znát i z videí z přípravy, kde byla nejvíce vidět právě práce na zemi. „Tam vidím i psychologický efekt, aby to Whittakerův tým zaznamenal a řekl si, že se Israel posunul i v tom.“

Podle českého gladiátora by měl outsider duelu šanci, pokud vsadí na trpělivost. „Neměl by se pokoušet příliš tlačit dlouhými kombinacemi a snažit se Adesanyu nahánět. Jednoduché kombinace a přenos zápasu na zem mohou slavit úspěch,“ je přesvědčený Kincl. „Whittaker si od prvního duelu s Adesanyou připsal tři důležité výhry nad skvělými soupeři (Darren Till, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum) a je při chuti. Také si myslím, že na sobě nemá takový tlak jako v prvním souboji a už vůbec ne takový, jaký na sebe vytvořil Israel, který už přemýšlí o dalších pěti obhajobách titulu.“

Jak odveta Adesanya vs. Whittaker 2 dopadne, můžete sledovat v neděli od 4.00 na stanici Premier Sport 1.

Na Piráta budu ready, Attila byl motivací v mých začátcích, říká Patrik Kincl