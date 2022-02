Jedna rána do zapomnění! Tvrdý knockout sfoukl bývalou UFC hvězdu

Jamahal Hill poslal Johnnyho Walkera nejspíš do zapomnění • Instagram.com/UFC

Chtěl ukázat víc než minule, ale selhal. Johnny Walker býval jistou dobu považován za korunního prince polotěžké váhy UFC, tvrdilo se o něm totiž, že má na to sesadit z trůnu tehdejšího krále Jona Jonese. Jak bláhová myšlenka... Po Brazilcově prohře s Američanem Jamahalem Hillem je jasné, že jen zázrak by jej mohl dostat zpátky na výsluní. Hill se už v prvním kole trefil tak skvěle pravačkou, že se před ním Walker skácel jako strom. Bude rozhodně zajímavé sledovat jeho další cestu divizí, v níž už v květnu nastoupí do boje o titul český samuraj Jiří Procházka s Gloverem Teixeirou.