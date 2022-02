Procházka je zpět z USA: Posunulo mě to. Těžkou práci nic nepřebije

Kvůli cestě z amerického Phoenixu se zastávkou v Paříži přiletěl Jiří Procházka se svým týmem na letiště v okamžiku, kdy měl za sebou 23 hodin bez spánku. Znát to na něm ale nebylo. Přítomným kamarádům a novinářům s úsměvem podával ruku a ochotně odpovídal na otázky. Bylo navíc patrné, že se z gymu amerického MMA bojovníka Henryho Cejuda vrací s pocitem splněné mise. „Opravdu je to člověk znalý MMA. Určitě mě to posunulo,“ říká český samuraj o bývalém dvojnásobném šampionovi UFC.

Hlavní cíl je tak blízko. Jiří Procházka bude už 7. května zápasit s Brazilcem Gloverem Teixeirou o pás šampiona polotěžké divize UFC. Nic se proto nesmí podcenit a příprava jede na plno. Když dostal devětadvacetiletý český bijec nabídku na kemp v gymu Henryho Cejuda ve Phoenixu, neváhal. A po měsíci ve Státech se vrátil domů plný dojmů a nových zkušeností.

JIŘÍ „BJP“ PROCHÁZKA Narozen: 14. října 1992 (29 let) v Hostěradicích Tým: Jetsaam Gym Výška/váha: 193 cm/93 kg Rozpětí paží: 203 cm Profesionální bilance: 28:3 Bilance v UFC: 2:0 Největší úspěch: první český bojovník v hlavním zápase UFC

Jak vás soustředění v Americe obohatilo?

„Myslím si, že dost. Z hlediska wrestlingu, jejich pohledu na zápasení… Dalo mi to hodně. Ještě si nad tím musím sednout, protože Henry Cejudo nám tam odhalil trochu víc ze svého pohledu. Opravdu je to člověk znalý MMA. Určitě mě to posunulo. Nebylo to zaměřené na nějaký tvrdý sparing, spíš na to technicky vyspět. Takže pořád opakování, opakování, opakování. Neustále dokola. Těším se, že si zase projedu, co mi fungovalo. A o tom to především bylo, dohodli jsme se tak i se Henrym, nešlo o to mě nějak překopávat, ale spíše vyladit detaily, aby to sedělo mému stylu.“

Naučili vás tam i něco, co se týká relaxu, odpočinku?

„Tím mě nadchli strašně moc. Oni na to opravdu ultra dbají. Na to, aby se tělo cítilo skvěle do výkonu. Myjí to podchycené ze všech stran. Ať už je to kryoterapie, sauny, oxygenoterapie, tedy simulování vysokohorských podmínek, veškeré regenerační procedury… Fakt hustý, žasnul jsem, jak moc na to dbají a jaké možnosti tam mají. To bylo velký!“

Zavedete něco z toho i tady, doma?

„Pokusíme se to nějak vymyslet. Ale nikdy nic nepřebije těžkou práci. Těžká práce a výkon, pořádně makat, věřit tomu, co člověk dělá. Obětovat se prostě pro ten výkon.“

Než jste odletěl, ptal jsem se vás, co říkáte na Henryho Cejuda. Tehdy jste ho nechtěl hodnotit, protože jste neměl osobní zkušenost. Jaký tedy je?

(usmívá se) „Teď už můžu říct, že je to ryzí sportovec, který se nabídl, že mi odkryje svůj pohled na boj. A to také udělal a musím říct, že mě tím nadchl. Je v MMA kovaný, dobře rozumí tomu, co dělá. Poskytl mi informace o svých tréninkových jednotkách, které jel. Byl opravdu otevřený. A utkvělo mi v paměti, když mi prozradil, že ve své kariéře došel do bodu, kdy si řekl, že musí něco světu vrátit, proto chce poskytovat zápasníkům své know-how. A to je tam vidět, otáčí se u něj opravdu hodně lidí.“

A po lidské stránce je jaký? Proslavil se coby veliký showman, divoch…

„To je omáčka navíc. Já jsem taky navenek jasnej samuraj, ale přitom jsem normální, rád si dělám srandu a neberu věci zas tak vážně. Henry prostě na kameře trochu přikresluje, jako každej.“

Kdo byl pro vás nejlepším sparingpartnerem?

„Pro mě byl zajímavý Tyrell Fortune, těžká váha v Bellatoru. Ten mě nadchl svým wrestlingem, taky svým aktivním přístupem. Strašně mě potěšil, jak byl otevřenej a snažil se šlapat v tom, pro co jsem tam přijel. I když je na takové úrovni.“

Nakonec jste se nesetkal s legendárním Jonem Jonesem…

„To mě trochu mrzí. Je mi jasné, že by neměl čas nějak sloužit pro můj kemp, ale šlo o to se s ním alespoň potkat, pokecat, abych věděl, jak na to on nahlíží. Ale nejel jsem tam kvůli němu, tak to nevadí.“

Co vám nejvíc v Americe chybělo? Stýskalo se vám po domově?

„Zemi mám pod nohama, nebe nad hlavou, takže už beru jako domov celou planetu. (usmívá se) Samozřejmě, že mým domovem jsou Hostěradice, Brno, tam kde žiju a trénuju. Ale do Států jsem jel za jasným cílem a na nic jiného jsem se nesoustředil.“

Jaký máte pocit s ohledem na blížící se titulovou bitvu ze svého progresu v poslední době?

„Mám dobrý pocit z toho, jak se to celkově vyvíjí. Nabírám furt informace a v hlavě si tak nějak plním úkoly, které jsou do přípravy jasně zadané. Jo, všechno šlape, díky Bohu za to.“

Očima trenéra: Ladíme dokonalého bojovníka

„Příprava v Arizoně byla dobrá, přínosná. Jiří je samozřejmě jiný typ, než jsou wrestleři v Americe a máme svou strategii a cestu. Ale přínosný to bylo velice. Tréninkové podmínky tam jsou úžasný, skvělá parta. Jiří se poslední dobou posouvá neustále. Připravujeme se na zápasnický styl Glovera, ale nepodceňujeme ani jeho boj v postoji, je to i vynikající boxer, striker. Na Jiřím je vidět veliký pokrok co se týká technik a wrestlingu. Vše se ladí, aby byl dokonalý bojovník.“ - Jaroslav Hovězák, jeden ze dvou koučů Jiřího Procházky