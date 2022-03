Myslivec v UFC. Dvořák se v USA chystá na další zápas: Bude to kolotoč!

Na kontě má už celkem šestnáct výher v řadě. A 26. března bude v americkém Columbusu David Dvořák usilovat o čtvrtou výhru v UFC. Soupeřem mu bude ostrý Brazilec Matheus Nicolau. „Samozřejmě, že má jednotlivé techniky, které jsou nebezpečný, a musíme si na ně dávat pozor. Ale nic, na co by se nedalo připravit,“ říká odhodlaně devětadvacetiletý bojovník, který je už nějakou dobu i myslivcem.

Povedlo se mu, co zatím žádnému Čechovi, David Dvořák má totiž za sebou už tři výhry v UFC. Jiří Procházka má zatím „jen“ dvě, ale už v příští bitvě bude usilovat o titul polotěžké divize. To český bojovník muší váhy zvolil pomalejší cestu, zatím ji ale zvládá parádně. Dvě výhry na body, jedna knockoutem. Pokaždé se navíc jednalo o atraktivní zápasy, což v hlavní lize světa vždycky dělá dojem. Nyní má před sebou souboj, který ho může hodně posunout. Brazilský rival Matheus Nicolau totiž v žebříčku obsazuje osmou příčku, to znamená, že je dvě pozice před Dvořákem.

Odletěl jste s větším předstihem, co vás do zápasu ještě čeká?

„Už jsme v Americe v Columbusu, čeká mě tu normální příprava až do 22. března, kdy se přesuneme do hotelu pro UFC, tam už se bude dolaďovat váha v karanténě kvůli covidu. Teď mě ale čeká hlavně to, že budu ještě trénovat a připravovat se.“

Před nějakou dobou jste měl trochu zdravotní problémy. Aktuálně tedy vše v pořádku?

„Naprosto, vůbec nic mě netrápí. Je skvělý jet na zápas a nemuset maskovat nějaká zranění. Jsem za to rád, příprava díky tomu vypadá úplně jinak. Do zápasu nastoupím stoprocentně připravený. To bude teprve kolotoč.“ (usmívá se)

Vaším soupeřem bude Brazilec Matheus Nicolau, jak ho hodnotíte?

„Hodně kvalitní soupeř. Je dobrej jak na zemi, tak v postoji. Ne náhodou je osmička váhy. Pro mě obrovská výzva a moc se na to těším.“

V čem vidíte jeho nejsilnější stránky?

„Asi celkově v jeho komplexnosti. Umí prostě zahrozit na zemi i v postoji, není vyhraněnej. Umí se dobře přizpůsobovat. Samozřejmě, že má jednotlivé techniky, které jsou nebezpečný, a musíme si na ně dávat pozor. Ale nic, na co by se nedalo připravit.“

Jak podle vás proběhne zápas?

„No, chci, aby probíhal v mojí režii. A taky bude probíhat!“

Občas děláte odhady pro sázkaře, co byste jim poradil v případě tohoto duelu?

„Nevím vůbec, jak jsou teď kurzy, ale jestli chce někdo prodělat peníze, ať vsadí na soupeře.“ (usmívá se)

Máte šňůru šestnácti výher v řadě. Cítíte kvůli tomu trochu stoupající nervozitu?

„Žádný tlak to na mě vůbec nedělá. Je mi to absolutně jedno, ani na to nemyslím. Je mi to fakt úplně fuk. Jestli mám jednu nebo dvacet výher v řadě. Pro mě je důležitý vyhrát každý další zápas. Kolik mám výher vkuse, vůbec neřeším, na to už jsem moc vyspělý zápasník.“

Kdo vás doprovodí do zápasu?

„Jan Maršálek, s ním řeším kondici a striking (boj v postoji). Jan Stach mi pomáhá hlavně ohledně wrestlingu, země. A Patrik Kincl, s nímž řeším komplexní stránku MMA.“

Věnujete se i myslivectví, co vás na tom nejvíc baví?

„Zatím se tomu věnuju hlavně knižně. Mám teda za sebou už myslivecké zkoušky, takže jsem nějakou dobu myslivec, ale bohužel není tolik času, abych se tomu věnoval v terénu. Když jsme na procházce v přírodě, tak zvěř pozoruju a snažím se o ní učit, jinak aktivní ale zatím nejsem. Těším se, až na to budu mít po zápase víc času.“

Co vás na tom zatím nejvíc překvapilo?

„Mezi myslivci se pohybuju plus mínus deset let. Jsou to skvělí lidi a baví mě jejich akce, naučit se o zvěři, poslechnout si příběhy. Každý myslivec má tolik skvělých příběhů. To by bylo na spoustu knih. Vždycky mě to ohromně baví. Ale co mě nejvíc překvapilo… Že někteří lidi vůbec nechápou účel myslivectví. Udivuje mě, že tomu opravdu spousta lidí nerozumí a myslivec je pro ně jen člověk, který střelí zvíře a tím to končí.“