Rok 2021 byl pro české bijce v UFC úspěšný. A teď rozvážně k titulu

Galavečer téměř každý víkend. Takové tempo nastolila v letošním roce americká MMA organizace UFC. Celkově zvládla připravit třiačtyřicet akcí, poznala sedm nových šampionů a potvrdila pozici nejprestižnější asociace světa.

Poslední prosincový galavečer proběhl ze soboty na neděli. Derrick Lewis v hlavním duelu sestřelil v prvním kole Chrise Daukause, čímž pomyslně uzavřel rok 2021. Finálový střet přinesl prolomení zajímavého rekordu.

Procházka – příští šampion?

Lewis zaznamenal třinácté K. O. v UFC a osamostatnil se na prvním místě v žebříčku knockoutů. Prezidenta organizace Dany Whitea se pak novináři zeptali, jestli by mohl vybrat nejlepší ukončení a zápas roku.

„Je opravdu těžké ukázat na jeden duel, zejména když se ohlédnu, co jsme letos zvládli,“ pronesl šéf UFC. Nakonec se rozhodl pro nedávnou bitvu mezi Justinem Gaethjem a Michaelem Chandlerem. Hlavou mu však určitě proběhl také souboj Jiřího Procházky.

Ten se 1. května utkal s Dominickem Reyesem a nepředvídatelnou, krvavou válku ukončil loktem z otočky, po němž šel Američan bezvládně k zemi. Legendy se chytaly za hlavu, kolegové nevěřili. Na válečníka s tlakem, jaký vyvíjí Procházka, nejsou zvyklí ani v UFC.

Jediné letošní představení vyneslo českému samuraji tučný bonus. Za zápas a výkon večera vyinkasoval dohromady 100 000 dolarů (cca 2,2 milionu korun). Rozvážný přístup mimo klec a divokost uvnitř přináší ovoce. Procházka se zařadil mezi nejatraktivnější bijce, které asociace ve stáji má. A to mu spolu s profesionálním vystupováním otevřelo cestu k úspěchu, jaký tuzemské MMA nepamatuje. Čech v zápase o titul UFC, to už v příštích měsících nebude jen přáním, ale s největší pravděpodobností realitou.

Mimo zmiňovaného vítězství podstoupil Procházka ještě jedno shazování. Při titulové bitvě mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou cestoval do Abú Zabí jako oficiální náhradník.

Splnil váhový limit a sledoval zápolení dvou možných rivalů přímo od klece. Ani jeden z aktérů se však nezranil, proto nakonec na záskok nedošlo. Přesto opět přesvědčil zástupce asociace, že je na něj spoleh. Ocenil to i Brazilec, který překvapivě sebral Polákovi opasek šampiona.

„Jsi další na řadě, kámo! Můžeme bojovat v květnu, nebo nevím kdy. Chápeš, že si musím dát pár měsíců oraz,“ otočil se dvaačtyřicetiletý Teixeira na Procházku u oktagonu. Jednání se táhnou, stále není podepsaná smlouva, vše však nasvědčuje tomu, že na střet opravdu dojde. Ostatní bijci ze špičky polotěžké divize příští soupeře znají, bez domluveného zápasu jsou pouze Procházka s Teixeirou.

Zápasník z Hostěradic v letošním roce položil základ ke splnění velkého snu, boj o nejcennější světový pás. A stačilo mu na to necelých deset minut v kleci.

Stále neporažený Dvořák

Ještě kratší směnu v ostrém provozu odpracoval druhý Čech v UFC. David Dvořák taktéž absolvoval jediný duel. Když mu doslova na poslední chvíli odpadl v květnu soupeř Raulian Paiva, cítil rodák z Hradce Králové značné rozčarování. Čtyřiadvacet hodin před nástupem do klece mohl zapomenout na všechny taktické pokyny, bylo nutné se připravit na úplně jiného soka. Přesto Juancamila Ronderose nakonec smáznul bez větších problémů. Dvě minuty a Dvořák už držel submisi, z níž nešlo uniknout.

Po dvou vítězstvích na body v roce 2020 připsal další zelené políčko do statistik. Nejúspěšnější český zástupce muší váhy sice kvůli trablům soupeřů čeká na další zápas déle, než by chtěl, jeho tým to však vnímá jako správnou cestu. Místo začátku prosince se střet se Su Muaderjim přesunul na jeden z únorových turnajů. Číňan totiž utrpěl drobné zranění ruky a potřeboval čas na rekonvalescenci.

Dvořák proniknul do top desítky žebříčku, v dalších dvanácti měsících by se chtěl posunout mezi nejlepších pět a také se postupně propracovat až k titulové šanci.

Posledním zástupcem české školy v UFC je Machmud Muradov. Uzbecký rodák sice začal rok vítězně, když v lednu knockoutoval Andrewa Sancheze, jenže následovala tvrdší zkouška v podání Geralda Meerschaerta. A byla z toho prohra na škrcení. Reprezentant pražského Monster gymu tedy zakončil kalendář s bilancí 1-1.

O poznání hůř se mezi elitou vedlo Slovákům. Ľudovít Klein prohrál v obou duelech, do nichž nastoupil. Po vyrovnané bitvě v květnu podlehl na body Michaelu Trizanovi a v říjnu zaznamenal další porážku, když jej tři minuty před finálním gongem uškrtil Nate Landwehr. Náplastí může být představení Martina Budaye v show Dana White’s Tuesday Night Contender Series. Třicetiletý těžkotonážník knockoutoval Lorenza Hooda a vybojoval si kontrakt. Stane se tak druhým slovenským zástupcem v UFC.

Noví šampioni UFC v roce 2021

Bantamová váha

Aljamain Sterling (USA) Těžká váha

Francis Ngannou (Kamerun) Slámová váha (ženy)

Rose Namajunasová (USA) Lehká váha

Charles Oliveira (Brazílie) Muší váha

Brandon Moreno (Mexiko) Polotěžká váha

Glover Teixeira (Brazílie) Bantamová váha (ženy)

Julianna Peňaová (USA)