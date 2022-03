Dvořákova vítězná jízda v UFC končí. Brazilský tvrďák vyhrál na body

Český zápasník David Dvořák má za sebou čtvrtý duel v UFC. Po třech výhrách tentokrát nestačil na Brazilce Matheuse Nicolaua. Ve druhém kole schytal tvrdý úder do hlavy, který ho srazil k zemi. V boji pokračoval, ale soupeř ho ve třetím kole zasypával dalšími údery a v součtu vyhrál na body, a to i přesto, že český válečník v závěru usiloval o předčasné ukončení na zemi. Dvořák prohrál nejen poprvé v UFC, ale i po dlouhých deseti letech, za tu dobu stihl nasbírat celkem šestnáct vítězství v řadě.

Rval se opět naplno do posledních sil, jak už to u Davida Dvořáka bývá. Jeho duel s Matheusem Nicolauem měl neuvěřitelné tempo a spád od začátku do konce. Jako vítěz ale nakonec z klece odcházel brazilský dravec, který vyhrál bodově 2:1 na kola.

V druhém kole dokonce Nicolau Dvořáka uzemnil levým hákem. Český bojovník se ale dokázal na zemi bránit celou minutu do odzvonění pauzy. Do třetího dějství ale nastupoval rodák z Hradce Králové s krvácejícím nosem a byl hlavně v defenzivě. Nicméně i tak se v jisté chvíli dokázal na zemi dostat do pozice nad Brazilce. Výsledek duelu to ale už nezměnilo.

Slavný uvaděč Bruce Buffer tentokrát před zaplněnou Nationwide Arenou v americkém Columbusu ohlásil jako vítěze Nicolaua. Devětadvacetiletý válečník si připsal pátou výhru v řadě a dost možná poskočí výše v žebříčku muší váhy v UFC, před soubojem byl na sedmé příčce. „Je právem v top desítce, je to opravdový bojovník,“ chválil českého soupeře Brazilec.

Pro Dvořáka znamená tento zápas prohru po dlouhých deseti letech. V roce 2012 prohrál s krajanem Filipem Mackem, od té doby sbíral jen triumfy, šestnáct v řadě. Kvůli tomuto výsledku navíc český gladiátor nejspíš vypadne z top desítky divize, určitě to ale neohrozí jeho setrvání v nejprestižnější lize, jeho bilance je totiž 3:1, a s tím se z UFC neodchází.

Dvořák tak ještě určitě dostane šanci zazářit a vrátit se na vítěznou vlnu. České barvy bude 11. června hájit opět i Jiří Procházka, který nastoupí do titulové bitvy s šampionem Gloverem Teixeirou.