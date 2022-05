Bledá (20) se před Whitem porve o sen! Byla by nejmladší ženou v UFC

Již minulý týden se na internetu objevily nepotvrzené informace o možném boji Terezy Bledé o smlouvu do UFC. První šampionka OKTAGONu měla na oficiálním webu UFC vytvořený profil, což jasně naznačovalo, že by mohla být pozvána do letošní sezony Dana White´s Contender Series a zabojovat zde před očima šéfa organizace a jeho týmu o vysněnou smlouvu s UFC.

Ve středu večer tyto diskuze a nepotvrzené informace zpečetila na svém instagramovém profilu: „Děkuju moc všem, kteří mi pomáhají na mé vysněné cestě.“

Tereza Bledá je velmi talentovaná česká zápasnice, momentální držitelka pásu muší váhy OKTAGONu s pěti výhrami v řadě.

V posledním klání ji otestovala o dost zkušenější brazilská bojovnice Mabelly Lima, kterou Bledá ukončila v druhé minutě prvního kola a stala se tak historicky první šampionkou OKTAGONu.

Zápas se uskuteční 6. září v Las Vegas. Soupeřkou dvacetileté Češky bude rovněž neporažená brazilská bojovnice Maia Nayara, která má na kontě 6 výher a 1 remízu, primárně z organizací Jungle Fight a BSC.

V případě, že Bledá v duelu o snový kontrakt uspěje, bude po Lucii Pudilové teprve druhou Češkou a zároveň nejmladší ženou, která se do UFC kdy dostala.