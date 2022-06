Exšampion Blachowicz: Jiří je šílený, Glover je nejdůležitější v mém vesmíru

Právě jemu Glover Teixeira vloni vytrhl z rukou pás šampiona. Není tak divu, že jej teď Jan Blachowicz vnímá jako největšího protivníka. A co říká na českého samuraje Jiřího Procházku, který nyní Teixeiru vyzve? „Šílený bojovník, šílený muž,“ smál se polský ranař, když odpovídal na hotelu Mandarin Oriental na otázky deníku Sport krátce předtím, než vyrazil s manželkou do města. O několik hodin dříve se zájmem sledoval veřejné vážení před turnajem UFC 275 v Singapur Indoor Stadium.

Co vás napadne, když se řekne Glover Teixeira?

(rozesměje se) „Je to člověk, který mě porazil. Ale kdybych měl možnost odvety, dokážu být lepší a porazit ho. To, co se stalo v našem zápase, byla jakási chyba. Nechci se vymlouvat, je to šampion, porazil mě, ale pro mě je důležité dokázat, že jsem lepší. Takže on je aktuálně nejdůležitější osobou v mém vesmíru.“

A jak vnímáte Jiřího Procházku?

„Šílený bojovník, šílený muž, ale v dobrém slova smyslu.“ (usmívá se)

Jak odhadujete průběh zápasu?

„Očekávám obrovský tlak ze strany Jirky, jeho stand up je šílený, úhly jeho úderů jsou nevyzpytatelné. To je jeho styl, nikdy nevíte, co můžete čekat. Jeho nejlepší schopnost. Oproti tomu máme Glovera, neskutečný tvrďák, jak fyzicky, tak mentálně. Neuvěřitelně zkušený, dokáže přežít vše a dostat se z každého nebezpečí. Z ničeho nic najednou vstane a jste úplně na začátku. Moje predikce jsou padesát na padesát.“

A pokud byste měl dát Jiřímu do zápasu radu…

„Zůstat v postoji, dělat zkrátka to, co umí nejlíp. Velký počet úderů, velký tlak, zaměření se na udržení vzdálenosti. Aby ho Glover nemohl chytit.“