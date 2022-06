Procházka těsně před bojem: Glover je valící se vlna, musím ho sestřelit

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Do zlomového zápasu Glover Teixeira vs. Jiří Procházka nezbýval ani den, přesto si český samuraj udělal čas na rozhovor pro iSport.cz. Nicméně program měl jasně daný a nešlo jej porušit, povídali jsme si proto během toho, co byl v péči masérky UFC, která mu uvolňovala svalstvo po jednom z posledních předzápasových tréninků. Devětadvacetiletý rodák z Hostěradic odpovídal jako vždy velmi soustředěně a upřímně. „Na mně není, abych hlásal, že jsem nejlepší. Na mně je to dokázat,“ vysvětloval například.

Do velkého souboje s Gloverem Teixeirou zbývají jen hodiny. Můžete říct, jak to vlastně prožíváte?

„Všechno je skvělý, s týmem máme všechno naladěný. Takže teď už zbývá jenom udržet klíčové situace pod kontrolou. Musím strávit zbytek času v dobré náladě.“

Když jsem vás viděl před tímto rozhovorem odcházet z tréninku, tak jste byl sic splavený potem, ale vypadal jste ohromně energicky, jako by vás to nijak neunavilo.

„Je to tak, navíc po vážení vždy i doplňuji cukry, takže před tréninkem i po tréninku nebylo úkolem se zničit, ale spíš nabrnknout zbraně a situace, které by mohly nastat.“

Po veřejném vážení jste říkal, že vás daná situace lákala dělat psí kusy, ale že jste to tlumil. Jak by to vypadalo, kdybyste se rozjel?

„Takový to ukazování energie, řvaní, dělání chlapa, frajera. Ale na to bude čas po zápase, respektive to předvedu v kleci.“

Zažil jste v Singapuru něco, co víte, že si budete určitě vždy pamatovat, nějaký silný moment?

„Celkově turnaj tady. Nenechám na sebe ale ty emoce ani dolehnout, protože vím, že klamou. Je to prostě jen další zápas.“

Zažil jste opravdu hodně mediálních povinností, mnoho rozhovorů. Byla nějaká otázka, která vás zaskočila, překvapila?

„Konkrétně si teď nevzpomenu, ale kdykoliv přišel někdo s dotazem, který jsem do té doby neslyšel, tak to bylo ohromně osvěžující, jinak se to pořád dost opakovalo. Lidi se strašně ptají na takové zřejmé věci. Všichni vědí, co je Glover zač, všichni vědí, jaký mám styl. Tak je přece jednoznačný, jak bude souboj probíhat. Kdo z nás si prosadí svou hru, ten bude v boji víc vítězit.“

Když přijde na souboj takových špiček v divizi, tak to mnohdy rozhodne i větší štěstí, nemyslíte?

„Vždycky je tam nějaké štěstí, nebo to něco navíc. Je to spíše o víře a otevřenosti vůči tomu.“

Když s vámi Glover prohraje, rozhodně ho to neumenší jako bojovníka, že?

„No samozřejmě. A můžu říct, že si ho jako bojovníka opravdu vážím. Musím přiznat, že s ohledem na to, jak dlouhou kariéru měl, tak je to prostě jeden z nejtěžších soupeřů, kteří přede mnou kdy stáli. Je totiž málo zápasníků, kteří umí růst a berou zkušenosti jako silnou doménu. A to jsou opravu chytří bojovníci, kteří nejdou ze zápasu do zápasu, a soustředí se jen na ten další. Ale vezmou celou svou kariéru, vyberou si ty nejlepší věci a ty si udrží. O tom to je. Když tohle člověk dokáže, posune se úplně jinými kroky. U něj to je vidět. Má vše tak vychytané… Jede prostě precizně tysonovský box, silový wrestling a nepřetržitý tlak na zemi. To jsou věci, které z něj dělají nebezpečnou zbraň. Prostě se ukazuje, že tvrdá práce nese ovoce. Já se snažím uvědomovat, co můžu udělat líp, co můžu na daného člověka udělat nejlíp. Tohle, tohle, tohle… Dobře, tak to udělám. A když to vše dodržím, a pustím do toho svou míru bláznovství, tak to prostě vyjde.“

Galavečer UFC 275 vysílá v neděli od 4:00

O Teixeirovi se často mluví jako o legendě, těší se velkému uznání bojového světa. Řešil jste v rámci přípravy i to, abyste k němu neměl až nezdravý respekt?

„O tom bylo naše první setkání. Díval jsem se na něj s velkým respektem. O to víc mě překvapilo, že přestal být takový kamarád, už není tak usměvavý. Chce být fakt tvrdej celou dobu.“

A jak jste s tím pracoval?

„Šlo o to, uvědomit si to. Mám k němu dál respekt, ale musím ho jít nekompromisně sestřelit. Musím to udělat, jestli jen trochu povolím, tak on je… Jako taková valící se vlna. A já ji musím zastavit.“

Někdy jsou zápasy v MMA trochu vyhrocené, občas jeden z bojovníků najede na kontroverzní styl. O vašem zápase se ale dá říct, že jdou proti sobě dva slušňáci. Těší vás i to, že jste se dostal do titulové bitvy za těchto podmínek?

„Jo. Těšilo mě to už s Dominickem Reyesem a u Glovera je znát, že je to prostě člověk nad věcí. Roky zkušeností mu dávají jistotu, se kterou se může chovat fakt normálně a nemusí být přepnutý a schválně útočit.“

O to cennější pak je, že vlastně oslovíte jako bojovníci svět jenom svým uměním, že?

„A je to jenom o tom. Muž by neměl být hodnocený za to, co říká, ale za to, co dělá. Na mně není, abych hlásal, že jsem nejlepší. Na mně je to dokázat. Tečka a nic víc. Byla by mi hanba, kdybych o tom musel mluvit. Bylo by mi hanba, kdybych to musel těm lidem ještě namlouvat a opakovat, že jsem nejlepší. Pro mě je nejvyšší jít a dokázat to. To je nevyšší úroveň, co existuje. A o jinou ani nestojím. To už by nebyla ta nejlepší.“

Máte na závěr nějaký vzkaz pro fanoušky do Česka?

„Řekl bych rád jen: Těšte se na zápas. Chci předvést, že ten rok od posledního souboje jsem strávil drilováním a prací na něčem novém, abych to mohl ukázat a zase vše o kus posunout. Tak doufám, že se to vše zadaří.“