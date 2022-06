Teixeira exkluzivně: Jiří je zrcadlem vašeho národa. Mám k němu respekt

Jak se cítíte před zápasem s Jiřím Procházkou?

„Cítím se skvěle. Jiří je úžasný chlápek. Mám k němu velký respekt, je to famozní zápasník. Mám radost z té výzvy, jsem plný očekávání. Opravdu se těším na souboj právě s ním.“

Co byste vzkázal fanouškům bojových sportů v Česku, kdybyste zůstal dál šampionem?

„Jiří má všechno, je to neuvěřitelný bojovník, určitě se jednou stane šampionem, ale bohužel ne zítra. Jiří reprezentuje vaši zemi skvěle. Musí se dál soustředit na náš sport. Je to jediný Čech, který je v nejvyšší hře. On je zrcadlem celého vašeho národa, a zastupuje vás opravdu velmi dobře, tvrdě pracuje, má v sobě mnoho úcty.“

Byl jste někdy v Česku, nebo tam plánujete cestu?

„Ne, nebyl, ale slyšel jsem, že je to přenádherná země, určitě si udělám čas a přijedu.“

Jan Blachowicz, kterému jste vytrhl z rukou šampionský opasek, v rozhovoru pro iSport.cz řekl, že jste teď nejdůležitější osobou v jeho vesmíru. Co znamená on pro vás?

„Jan je další zajímavý chlápek. Abych řekl po pravdě, součástí naší práce je, být rozpoznatelný v médiích a být dobrým vzorem pro mladé. A to je to, co děláme. Zítra mám tvrdý zápas, porazím Jiřího, pak může být na řadě opět Janek.“