Rodina a fanoušci Procházky, kteří byli v Singapuru: Jak z amerického filmu

V Brně vítalo triumfátora Jiřího Procházku tisíce fanoušků. Bohužel u toho nemohli být ti, kteří mu fandili přímo v Singapuru. Přiletěli o den později. Ale to jim nevadilo, viděli zblízka epickou bitvu a s nadšením si o ní cestou do Prahy neustále povídali.

„Ve chvíli, kdy ho utáhl, skákali jsme přes zábradlí a oslavovali jsme,“ vzpomínal na zápas Tomáš Procházka, bratranec českého samuraje. „A celkově ten výlet… Asi nejlepší zážitek v životě. Turnaj, zápas, pak after party nahoře na Marina Bay Sands, na skoro nejznámějším místě v Singapuru… Prostě fantastický!“

Ve skupině Čechů, kteří vyrazili na turnaj do Asie, byla i bojovníkova sestra Veronika nebo i Vladimír Kadlec, mimořádně úspěšný YouTuber známý pod přezdívkou VladaVideos.

Šampion je doma! Procházku vítalo narvané brněnské náměstí Video se připravuje ...

„Neskutečný! Prožíval jsem to fakt jako ranec. Šlo o jednu z nejlepších MMA podívaných vůbec. UFC si vlastně nedá srovnat vůbec s ničím, co jsem doteď viděl. Opravdu skvělý zážitek,“ pochvaloval si Kadlec. „Oba dva byli hrozně dobrý. Zápas měl snad úplně všechno, kvalitní zem, postoj. A co se týká Glovera, je fakt neskutečný. Kdyby ho Jirka neškrtnul na konci, bylo by to na body pro něj. Ale jak se ukázalo, prostě… Vítězství!“ vykřikl s úsměvem.

Akce v Singapuru ho natolik ovládla, že nakonec vlastně zapomněl natáčet. Původně chtěl udělat o cestě vlog, ale nakonec se rozhodl si všechno sám naplno užít bez zdržování se s natáčením.

YouTuber Kadlec byl součástí zájezdu s tvrdým jádrem Procházkových fanoušků, jak sami sebe označovali. A jak si to užil s nimi?

„Byli hodně hluční, jakože fakt hodně, i třeba v autobusech. Ale byli parádní, jeli tam kvůli němu a to se cení,“ dodal s úsměvem.

Tři členové výpravy na titulový zápas si dokonce nechali krátce po výhře hned v Singapuru udělat unikátní tetování „11. 6. UFC Champ“ (termín je podle amerického času – tedy oficiální datum).

Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona Video se připravuje ...

Jedním z dalších Čechů na turnaji byl i Josef Vacek, který znal jako kamaráda Jiřího Procházku staršího, tedy tatínka nového šampiona UFC.

„Určitě by byl strašně šťastnej a skákal by až do stropu. Bylo by moc hezký, kdyby to zažil. A taky by to pak pořádně roztočil, protože on byl showman, něco jako Jirka. Byl by určitě nejšťastnější člověk na světě,“ řekl Vacek o Procházkovi. Ten zemřel, když jeho synovi bylo ani ne šest let. Rodinný kamarád si je také jistý, že by byl tatínek českého samuraje spokojený i s tím, jakou se stal osobností. „On je dobrák, velkej. Ale taky potřebuje vybít energii a to mu dává tento sport,“ vysvětlil Vacek. „Moje kamarádka je učitelka a vyprávěla mi, že Jirka měl už jako kluk tendence někoho rdousit a podobně. Byl to prostě bojovník už odmalička,“ smál se.

Při oslavách vítězství se tak myslelo i na ty, kteří neměli štěstí tento mimořádný moment zažít. Hlavně bylo ale veselo, jako když se na terase proslulého mrakodrapu Marina Bay Sands do rytmu řvalo „Bomby jako pi*a, ty vole, bomby jak…“ A na pomyslné střeše Singapuru to způsobilo sympatický rozruch. „Dokonce jsme tím nakazili i místní lidi, kteří za námi chodili a chtěli se naučit slova správně. Tak jsme jim ladili to P a Č, aby správně frázovali,“ dodal s úsměvem Vacek.

A na bomby došlo i na pražském letišti, kde Procházkovi příznivci populární heslo chvíli řvali a v rukou drželi českou vlajku s nápisem BJP Hostěradice.

„Hoši fajn, bylo to s vámi skvělý,“ loučil se jeden z účastníků, než se rozjeli domů.

Šampion Procházka po příletu: O zraněních, dalším soupeři i zápase v Česku! Video se připravuje ...

Tři zápasy v UFC, třikrát K.O.! Podívejte se, jak Procházka skolil Oezdemira, Reyese a Teixeiru Video se připravuje ...

FENOMÉN Procházka: V čem je jedinečný a kudy vedla jeho cesta na vrchol? Video se připravuje ...