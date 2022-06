Procházkova sestra po návratu: Jirka má obrovský srdíčko a rád slaví s lidmi

Mezi Čechy, kteří vyrazili do Singapuru, aby podpořili Jiřího Procházku v titulové bitvě, byla i jeho sestra Veronika Procházková. A byl to pro ni mimořádně silný zážitek. Ještě po příletu v Praze měla rozechvělý hlas, byla unavená z cesty, ale zároveň upřímně nadšená. „Byla jsem v těžkém transu. Absolutně jsem nevnímala realitu,“ přiznává usměvavá sestra šampiona UFC.

Do Singapuru odletěla s partou přátel a velkých fanoušků svého bratra Jiřího. Nervózní byla už několik dnů před soubojem. Když ale došlo na fandění, nedržela Veronika Procházková rozhodně emoce na uzdě. Naopak. Křičela a tleskala ze všech sil, vždyť její starší brácha bojoval jako o život.

Jaké to byly nervy, sledovat svého bratra ve vypjaté bitvě?

„Asi slyšíte, že nemůžu mluvit, takže těžce velký nervy. Ale dal to, bojoval do poslední sekundy. Zasloužený vítězství.“

Co následovalo po výhře. Dolehlo to na vás?

„Asi jsem umřela a znovu se narodila. A byla jsem v těžkém transu. Absolutně jsem nevnímala realitu. Uvolnění přišlo až na after party a celé mi to došlo.“

Myslíte, že tento obrovský úspěch vašeho bratra nějak změní?

„Podle mě zůstane sám sebou. Ale určitě bude muset hodně pracovat, aby ho to ten úspěch nesemlel. Každopádně on to nedělal pro ostatní, ale pro sebe. Teď to ale můžeme všichni společně oslavit.“

Na druhou stranu se zdá, že Jiří má lidi opravdu rád a že ho odezva z Česka těší.

„Jirka má obrovský srdíčko. Je to krásnej člověk, takže on rád slaví s lidmi a má je rád.“

Jakým byl bratrem, když jste spolu vyrůstali?

„Byl divokej, ale pořád skvělej. Vždycky jsme táhli za stejný provaz, nikdy jsme nebyli rozhádaní, nebo tak. Něco vymyslel, já se pro to nadchla, nebo já něco vymyslela… Prostě jsme byli v dětství skvělý tým.“

V dokumentu Cesta bojovníka jste mluvila o tom, jak brzy jste přišli o tatínka. Vás to ohromně spojilo. Napadlo vás, co by na titul táta řekl?

„To je dobrá, respektive citlivá otázka. Myslela jsem na taťku, když Jirka vyhrál. Takže… (má v očích slzy) Vůbec si to nedokážu představit, prostě jsme ho nepoznali, takže nevím. Ale myslím si, že by byl zatraceně hrdej.“

A jak jste si užila oslavu na unikátním mrakodrapu Marina Bay Sands?

„Zůstali jsme tam nějak do dvou, takže jsme si to opravdu užili. Takový vítězství a potom ještě oslava na Marina Bay, to se nestává každej den. Za to bráchovi hodně děkuju, tohle je vše díky němu. Tenhle velezážitek.“

Budete jezdit na další jeho zápasy?

„Jasně, jo, nebudu nikde chybět. Moc se těším.“

