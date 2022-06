Procházka poprvé viděl boj s Teixerou: Nebylo to tak strašné, ale chci to jinak

Český samuraj Jiří Procházka už čtyři dny vysedává na trůnu pro krále polotěžké divize UFC. Za titulem prosprintoval třemi ukončeními ve třech duelech, s výkonem v nedělním boji s Gloverem Teixeirou přesto spokojený nebyl. „V úterý jsem se na zápas podíval poprvé, nechal jsem na sebe dolehnout dojmy. Nebylo to až tak strašné, ale chci, aby se to příště neslo v jiném duchu,“ ujasnil Procházka v rozhovoru pro iSport TV.

Historicky první český šampion v UFC ihned po osudovém utkání v oktagonu přiznal, že ideální výkon si představuje jinak. Svět mezitím žasnul. Bitva mezi Procházkou a Teixeirou měla všechno – krev, pokusy o submise, tvrdé údery nebo přežívání na autopilota.

Jenže takto rodák z Hostěradic bojovat nechce. Touží předvádět nezpochybnitelnou dominanci a nekonečný tah za vítězstvím od první vteřiny po tu poslední.

„Před zápasem jsem byl vyklidněný, ale rozhodně to nejlepší výkon nebyl,“ řekl držitel titulu. „Podíval jsem se na to, ještě jsem ale nehodnotil. Nechal jsem na sebe dolehnout první dojmy. Zároveň to nebylo tak strašné, jak jsem si myslel.“

Pro iSport TV Procházka prozradil i to, jaké jsou jeho další plány. „Do konce roku bych si chtěl ještě zazápasit. Tak, aby se zápas nesl v jiném duchu než s Teixeirou. Bojovat s ním přesto byla pocta,“ pravil čerstvě korunovaný šampion UFC. Podívejte se na celý rozhovor v úvodním videu k článku!