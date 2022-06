POHLED: Šampion, co tu ještě nebyl. Hlavní zbraní Procházky nejsou svaly

Česká revoluce v UFC! Vítězství nad Gloverem Teixeirou katapultovalo Jiřího Procházku do pozice, kde žádný český sportovec ještě nebyl. Rodák z Hostěradic je teď globální hvězdou ostře sledovaného a expandujícího sportovního odvětví, ale co víc: nový šampion se nemusel přizpůsobovat stylu ostatních hvězd UFC – on nadchl svým vlastním. „Konzervativnější české prostředí tomu možná nebude přikládat odpovídající váhu – a některé reakce na sociálních sítích to potvrzují – ale Procházka dokázal obrovskou věc. Kdo tohle nechce vidět a odbývá samuraje pohrdavými řečmi o mlátících se primitivech, nerozumí sportu,“ říká v POHLEDU redaktor Adam Nenadál. Podívejte se na celé VIDEO.