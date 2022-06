Pudilová se po tréninku setkala s McGregorem: Je znát, že je superstar

Česká UFC bojovnice Lucie Pudilová se už před delší dobou rozhodla pro pořádnou změnu a vydala se do irského gymu SBG Ireland v Dublinu, kde se dostala do „péče“ trenéra Johna Kavanagha, jenž pomáhá v kariéře i nejslavnějšímu MMA bojovníkovi. A právě Conor McGregor přišel nedávno do gymu, když tam trénovala i „Příbramská střela“.

„Hned, co Conor přišel do tělocvičny, tak z něj vyzařovala taková jiná energie. Hezky pozdravil, byl pozitivní a hned bylo znát, že je to superstar,“ řekla pro iSport.cz Pudilová.

„Já jsem ještě dotrénovávala, on měl akorát před sparingem. Zeptala jsem se, jestli se můžu na sparing podívat, souhlasil. Skoro nikdo tam nebyl, takže to byla docela vzácná podívaná. Nikoho jiného tam moc nepustili. A já mohla sledovat celý sparing.“

Česká bojovnice se v současnosti připravuje sama na další nástup v nejprestižnějším kolbišti světa. 20. srpna na akci UFC 278 v Salt Lake City totiž vyzve o dva roky mladší Číňanku Wu Ja-nan. Ta působí v UFC od roku 2017.

Pudilová se bude do prestižní ligy vracet po více jak dvou letech, k vytouženému comebacku jí pomohl i proslulý trenér z Dublinu.

„Napsala nám do tělocvičny a my jsme jí řekli, ať přijede a na týden si to tady zkusí,“ prozradil ve videu pro Oktagon MMA Kavanagh. „Vždycky zápasníkům říkám, že oni nemusí sednout mně a já nemusím sednout jim. Už je to pár měsíců a myslím, že si docela rozumíme. Nehraje si, myslí to vážně a tvrdě dře.“