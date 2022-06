Redaktor, který byl u Procházkova triumfu: Je dobrák, i fighteři mu přejí

Sportovní cestu novopečeného šampiona UFC sleduje poctivě už několik let, osobně byl i u titulového zápasu Jiřího Procházky přímo v Singapuru. „Nezapomenutelný zážitek. A pozor – Jiří celou UFC opravdu okouzlil,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Ondřej Němec.

Českého bojovníka mimo jiné popisuje i jako sečtělého chlapíka, oddaného samurajské cestě. „Jiří je v základu dobrák a velmi hodný člověk. Jestli je u něj jedna vlastnost nejsilnější, je to jeho důvěřivost. Má rád lidi a není to žádná póza,“ míní Němec. „Důkaz? Přejí mu i všichni ostatní fighteři, což není tak obvyklé. Chápou, že reprezentuje celý jejich sport, a že ho reprezentuje dobře. Procházka zapadne do jakéhokoliv gymu, kam zajde.“

Co na Němce udělalo v Singapuru největší dojem?

Jaká je teď Procházkova role v hierarchii UFC?

A jaký je šampion v soukromí?

Podívejte se na celé VIDEO.

