Show Jana Krause: Procházka bavil. Úspěch jako prase, chválil moderátor

Zažívá doslova mediální maraton. Jiří Procházka oslovil svým ziskem šampionského opasku celý svět, a tak jde z rozhovoru do rozhovoru. Jeho návštěva v Show Jana Krause se ale odehrála v unikátním duchu. Z bojovníka naplno opadla únava a povídání se slavným moderátorem si pořádně užil a pořádně se nasmál. „A kdybych si vzal s sebou nějaký nářadí? Že bych tam šel aspoň třeba s lopatkou,“ ptal se hlavní muž pořadu na možnosti zápasu v kleci.

Pan Odvárka byl na místě, a tak Show Jana Krause mohla začít. „Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych přivítal vskutku světového šampiona pana Jiřího Procházku!“ ohlásil moderátor prvního hosta. A za melodie písně „We Are the Champions“ přišel k červenému sofa první český UFC šampion.

„Dobrý večer, pane Procházko, podívejte noviny,“ řekl Kraus a začal ukazovat titulní stránky deníku Sport. „Teď vládne český král Jiří. To jste se dostal mezi Přemyslovce. Král je doma! Jako jediný výraz je král. No tak, jste teď král, že jo?“

„Dá se říct, že je to ta první příčka,“ odpovídal s pokorou český samuraj.

„V polotěžký váze jste!“ řekl rázně Kraus.

Pak zpoza křesla vyjela obrazovka, na které běžela ukázka z Procházkova titulového zápasu s Gloverem Teixeirou.

„To vypadá, že vás operuje,“ komentoval Kraus situaci, kdy Teixeira mlátil Procházku do žeber. Později se moderátor podivoval, že český bijec zápas vyhrál škrcením. „Já jsem si říkal, oni se už směj i škrtit…“

„Tam je povolené takřka všechno,“ vysvětloval Procházka.

„A kdybych si vzal s sebou nějaký nářadí? Že bych tam šel aspoň třeba s lopatkou.“

Moderátor se ptal i na kodex Bušidó, kterého se Procházka drží. „Je to kodex samuraje, na kterém si zakládal, aby mohl ty hodnoty hájit všude. Jsou to jednoduché věci, jako upřímnost, odvaha, klidná mysl…“ vyjmenovával bojovník.

„To já si můžu samurajsky nařídit, no ale…“ vskočil mu do řeči Kraus.

„No jasně, ale pak jde o to dodržovat to. Držet to za všech okolností. Jsou na to meditační techniky,“ ozřejmoval dál Procházka.

„Dobře, tak mě naštve někdo na poště a já udělám moment…“ řekl Kraus a sehrál meditaci, čímž pobavil publikum.

„Stalo se to takovou mojí životní filosofií. Já z toho možná dělám občas víc než to je, protože je to vlastně úplně jednoduchý, prostě se z ničeho neposrat,“ zjednodušil výklad Procházka.

„Takhle už tomu rozumím dobře,“ smál se moderátor.

Po skončení natáčení se na proslulý červený gauč posadil Kraus, Procházka i jeho trenéři Martin Karaivanov a Jaroslav Hovězák, aby odpověděli na několik otázek deníku Sport. „Bylo to energický a bylo to super! Byl jsem rád, že se to neslo v takovým zábavným duchu,“ pochvaloval si účast v show šampion.

„Až překvapivě dobře. Bylo to super, bavil jsem se od začátku do konce. Pecka!“ chválil svého svěřence Karaivanov. „Za mě to byl hezkej zážitek, úžasná show!“ dodal Hovězák.

Slavný moderátor přidal i historku navíc, o tom, jak kdysi sám zažil velkou bitku, která nedopadla vítězně. „Já dostal jednou tak na držku na venkově, že mě mlátila celá zábava. Šel jsem domů dvacet kilometrů s úplně rozbitou držkou. Lehnul jsem si, těžko se mi usínalo. Rušilo mě krvácení a takovýhle procesy,“ vyprávěl Kraus.

„Ráno jsem se probudil, a otec mi říká: ‚Kdo ti tohle udělal?‘ Já byl zmalovanej k nepoznání, takže dlouho studoval, kdo to tam leží. A já jsem tak chlapsky mávnul rukou a řekl: To nech bejt. A on: ‚Já že bych mu poslal děkovnej dopis,‘“ rozesmál Kraus bojovníka.

Moderátor taky reagoval na lidi, kteří nemají MMA rádi a nepovažují ho za sport. „To je úplně jedno. To je tak vždycky a ve všem. Vidíte holku, řeknete: Ta je nádherná. A ten vedle vás: ‚No prosim tě, ta se ti líbí?!‘ Tady to je. (ukázal na pás šampiona) Hotovo! Úspěch jako prase. Tečka,“ dodal razantně Kraus. A nakonec všichni čtyři zařvali společně: „Vítězství!“

Show Jana Krause s Jiřím Procházkou vysílá FTV Prima dnes od 21:35.