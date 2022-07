Volkanovski předvedl ve finále trilogie dominanci. „Kovboj” ohlásil konec

Pereira si z oktagonu kromě bonusu za výkon večera odnáší také největší úspěch své kariéry, poté co v prvním kole knokautoval Stricklanda. Bývalý kickboxer, který má v tomto sportu dvě výhry (z toho jednu KO nad šampionem střední váhy Israelem Adesanyou), porazil Stricklanda za něco více než půl kola trojicí perfektně trefených úderů.

Pereira bojoval v UFC jen třikrát, jako profík v MMA má za sebou pouze sedm zápasů. Většina bojovníků na jeho úrovni dře na regionální scéně, nebo doufá, že si jednou vyslouží místo v Contender Series Dana Whitea, ale Pereira? Ten si pravděpodobně zajistil šanci zanedlouho bojovat o titul střední váhy.

„Věděl jsem, že moje cesta k titulu bude rychlejší než obvykle, protože každý chce vidět, jak bojuji s Adesanyou," řekl Pereira. „Je to v zájmu všech i organizace a já chci být šampionem. S mojí vůlí a naléháním to povede k uskutečnění tohoto boje. Věděl jsem, že to bude rychlé, možná ne tak rychlé, ale tohle všechno bylo naplánované. Měli jsme představu, že to bude svižné.“

„Je lehké knockoutovat… jak se ten blbeček jmenuje (Sean Strickland)… protože sklepával údery, ale jak jsem řekl na tiskové konferenci, příště tě nechám si zabruslit a zmrzneš jako Elsa (postava z pohádky Ledové Království),“ reagoval Adesanya na Pereirovu dominantní výhru.

Před hlavním duelem turnaje UFC 276 udělal šampion střední váhy Adesanya velký rozruch svým nástupem inspirovaným legendou wrestlingu The Undertakerem. Nigerijský držitel titulu měl na hlavě klobouk s krempou a nesl urnu s vyrytým jménem protivníka Cannoniera, připomínající tu, kterou měl v ruce zesnulý manažer Undertakera Paul Bearer. UFC si s nástupem v Las Vegas vyhrálo, použili dýmovnice, které vyplnily arénu modrým kouřem. Nástup byl ikonický i z důvodu, že UFC i WWE pořádali turnaj ve stejný sobotní večer v Las Vegas.

Následné představení už tak skvělé nebylo, Adesanya totiž zvolil velmi metodickou, možná až nudnou cestu k jednomyslnému vítězství nad Cannonierem. Šampion vsadil na práci s přední rukou, naznačováním a nízkými kopy. Zvolená strategie nechala diváky po prvních kolech frustrované, nebylo to zábavné, ale bylo to účinné a Adesanya bez větších problémů porazil Cannoniera na body.

„Víme, kdo je další! Věřte mi, poprvé jsem vám řekl, že to byla moje chyba, že jsem se nechal nachytat tou pravou rukou, ale to bylo v kickboxu,“ prohlásil šampion na adresu Pereiry.

Volkanovski ovládl klec a všech pět kol proti Hollowayovi dominoval. Po dvou těsných vzájemných střetnutích Volkanovski zahladil veškeré pochybnosti o tom, kdo je lepší. Ve čtvrté obhajobě svého trůnu pérové váhy Australan Hollowaye doslova přejel a ten zkrátka nedokázal držet krok s Volkanovskiho rychlostí nebo silou a jeho tvář i emoce byly na konci tohoto zápasu roztříštěné. Všichni tři porotci dali šampionovi skóre 50-45. Vítěz prozradil své plány, další souboj chce o titul v lehké váze a jeho cílem je se stát dalším dvojitým šampionem UFC.

„Max Holloway je absolutní bestie," prohlásil Volkanovski. „Tu intenzitu, kterou v posledních dnech přinesl, jsem potřeboval."

Australan má nyní čtyři po sobě jdoucí úspěšné obhajoby titulu a prodloužil svou pozoruhodnou vítěznou sérii na 22 výher po sobě.

„Chci být neustále zaneprázdněný. A nemyslím si, že tahle divize samotná mi to může nabídnout, chci jít o divizi výš, stát se dvojitým šampionem a bojovat v obou váhových kategoriích,” oznámil Volkanovski svůj útok na lehkou váhu. „Takže Charlesi (Oliveiro), nebo kdokoliv kdo dostane ten pás, nemám k vám nic než respekt, ale chci jít nahoru a získat ten status dvojitého šampiona!“

Donald „Kovboj“ Cerrone ukončil kariéru a nechal své rukavice s kovbojským kloboukem v oktagonu, po prohře s dlouholetým veteránem organizace Jimem Millerem.

Odchod do důchodu zakončil legendární šestnáctiletou kariéru Kolorádského rodáka (36-17 MMA, 23-14 UFC), který zápasil v kleci UFC třicet osm krát, během této dlouhé cesty stanul tváří v tvář s Conorem McGregorem, Tony Fergusonem, nebo Justinem Gathjem, čímž se zapíše do síně slávy jako druhý zápasník s největším počtem utkání v historii – za Millerem, který má nyní za kontě 40 duelů v UFC.

„Už to nemiluji," přiznal Cerrone v kleci Joe Roganovi. „Je pro mě těžké vstát... Chci říct, nestěžuji si nebo tak něco, ale už to prostě nemiluji. Budu filmová hvězda, baby, takže je čas se poklonit."