Přes bitku s medvědem do Síně slávy UFC. Neporažený Chabib se dočkal

Nula. Kolonka počtu porážek v profesionálním MMA zeje u jména Chabib Nurmagomedov prázdnotou. Rodák z Dagestánu hledal během své aktivní kariéry přemožitele, ale marně. Ovládnul i 13 soubojů pod hlavičkou nejlepší světové organizace UFC, v pátek tak po zásluze vstoupil do její Síně slávy. Ruský „Orel“ si dodnes udržel statut nejdéle kralujícího šampiona lehké váhy, oficiálně panoval bezmála tři roky. Až do svého odchodu zůstával nejvýše umístěným borcem napříč všemi divizemi.

Vyšel na pódium, navléknul speciální zlaté sako, převzal cenu, usmál se do čoček kamer a fotoaparátů. Chabib Nurmagomedov dosáhl další fantastické pocty, UFC ho zařadila mezi elitní společnost svých bývalých bojovníků. Dveře vedoucí do Síně slávy otevřel jeden z nejlepších mužů, kterého kdy tato MMA organizace poznala.

S nadsázkou by se dalo tvrdit, že vstupenku do Síně slávy si Nurmagomedov zajistil už v 11 letech, kdy pod dohledem svého otce Abdulmanapa dováděl s medvídětem. Chabib byl výjimečným zápasníkem každým coulem. Bilance 29 vítězství a žádné porážky hovoří za vše. Nepřekonaný bijec ukončil svou kariéru už v 32 letech po zápase s Justinem Gaethjem, krátce před bojem mu totiž zemřel jeho milovaný otec a trenér. „Orel“ ztratil motivaci.

„Na vstup do Síně slávy by byl jeho otec určitě pyšný. Jsem si jistý, že to byl jeho hlavní cíl,“ uvedl pro oficiální stránky UFC poslední Chabibův protivník Gaethje. „Už nemá, co by dokazoval... všichni jsme snili o tom, co udělal: byl perfektní a odešel v nejlepším.“

„Myslím, že jsem toho pro tento sport vykonal hodně a jsem za toto ocenění šťastný,“ dodal Nurmagomedov. V pátek se zařadil mezi pouhých devět zápasníků a zápasnic, kteří kdy vstoupili do takzvaného Moderního křídla Síně slávy UFC (v něm jsou bojovníci, kteří debutovali v organizaci od listopadu 2000, pro ty před nimi je určena sekce průkopníků).

Společně s ním se stejného uznání dočkal také Daniel Cormier. Ten zvládl jako první bojovník obhájit titul ve dvou různých divizích, když si udržel pás pro šampiona polotěžké i těžké váhy. V současnosti doprovází přenosy z UFC v pozici populárního televizního komentátora a experta. Na nedávném turnaji v Singapuru dělal přímo v kleci rozhovor s čerstvým českým šampionem Jiřím Procházkou.

Cormier s Nurmagomedovem navazují na Georgese St-Pierra, jenž byl do Moderního křídla Síně slávy uveden před dvěma lety. Mezi oceněné za letošní rok se dostal ještě zástupce pérové váhy Giga Chikadze, který obdržel cenu Forresta Griffina za přínos společnosti. Gruzínec vede nadaci The Knockout Cancer na podporu boje proti rakovině. V kategorii historicky nejatraktivnějších zápasů uspěl Cub Swanson, před šesti lety totiž fanouškům učaroval vítězstvím nad Jihokorejcem Čoi Doo-hoem.