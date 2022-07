Střet bývalého šampiona a vycházející hvězdy. Dostanu ho, vzkazuje veterán

Rafael dos Anjos je momentálně na sedmém místě v žebříčku lehké váhy. Vítězství nad rozjetým Rafaelem Fizievem by byl pro bývalého šampiona divize další potřebný krok k titulové šanci. Do zápasu vstupuje se sérii dvou bodových výher v řadě.

„Fiziev si uvědomí, že jsem nejlepší Rafael všech dob v UFC," predikoval zápas Dos Anjos. „Výhry budou tři v řadě, a to mě posune k titulu."

Před šesti lety přišel Dos Anjos o titul v lehké váze s Eddiem Alvarezem. Později v roce 2016 se Brazilec po další prohře přesunul do welterové váhy. Tam to však neprobíhalo podle představ a s bývalým šampionem to šlo nahoru a dolů. Po skóre 4-4 se koncem roku 2020 vrátil zpět do lehké váhy.

„Zaměřuji se na ukončení Fizieva," prozradil bývalý šampion. „Chci ho vyřadit v prvním kole."

Po nasbíraných prohrách mu moc fanoušků nevěřilo. Hned v prvním souboji předvedl skvělý výkon, který byl ohodnocen jako zápas večera, když zvítězil nad Paulem Felderem. Po šestnácti měsících od této výhry se sedmatřicetiletý brazilský bijec vrátil a porazil vysoce uznávaného Renata Moicana, který nastupoval jako náhradník za již zmíněného nedělního soupeře Fizieva.

„Je to pro mě příležitost předvést skvělou show proti Fizievovi. A pak v lednu bojovat o titul," říká Dos Anjos. „Respektuji Charlese Oliveiru. Chci se s ním střetnout a zjistit, kdo je nejlepší Brazilec ve hře."

Fiziev má velmi lákavé skóre 11-1 a v žebříčku divize se nachází pár míst za Dos Anjosem, momentálně na desáté pozici. Do hlavního zápasu večera vstupuje se sérii pěti vítězství, přičemž dvě z výher ukončil před limitem. Duel s bývalým šampionem je pro bojovníka z Kyrgyzstánu dosud nejtěžší zkouška kariéry.

Jedná se o klasickou bitvu veterána organizace proti nadějnému nováčkovi a bude opravdu zajímavé sledovat, jak souboj dopadne. Dos Anjos má značnou výhodu ve zkušenostech, a to jak z hlediska úrovně konkurence, které čelil, tak z úhlu zažitých pětikolových bojů. Zatímco Fiziev je o osm let mladší než jeho soupeř a podle posledních výkonů nutno podotknout, že vypadá jako někdo předurčený k úspěchu.

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Fiziev můžete sledovat v neděli 10. července od 3:00 na stanici Premier Sport.