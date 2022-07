UFC: drzý Brit doma ukázal zadek, co řekl? Bitva o vrchol těžkých vah

Paddy Pimblett se za pouhé dva zápasy v UFC už zapsal do historie jako jeden z největších řečníků organizace. Krása značky Pimblett spočívá v tom, jak moc rozděluje fanoušky.

Někteří jeho drzou povahu doslova milují a jiní jí naprosto pohrdají. Angličanovi příznivci budou oslavovat jeho dvě ukončení v prvním kole v UFC, zatímco kritici budou namítat, že každý z těchto zápasů téměř prohrál s bezkonkurenčním soupeřem.

Ukázkou jeho arogantní povahy bylo i páteční vážení. Co udělal? Na kameru nastavil svůj zadek se vzkazem pro fanoušky, kteří nevěřili, že naváží. „Polibte mi pr*el!” prohlásil Brit a plácl se přes zadnici.

Jordan Leavitt zatím není největší hvězdou tohoto sportu, ale rozhodně je Pimblettovou nejtěžší zkouškou v UFC. Na kontě má deset výher a pouze jednu porážku. Oba v zápase mohou hodně získat, Leavitt si v případě výhry ukradne část Pimblettovy hvězdné slávy a Angličan si může připsat třetí vítězství v řadě a nadále tak pokračovat v jeho krasojízdě.

Finále hlavní karty završí očekávaný zápas elitních těžkých váh. Tom Aspinall je momentálně v žebříčku na 6. místě, je obecně považován za nejvyspělejšího bojovníka mezi řadou čerstvých talentů v těžké váze. Vyhrál všech pět svých zápasů v UFC ukončením, z toho čtyři byly ohodnocené bonusem za výkon večera.

Dominantní výhra v sobotním souboji nad osvědčeným veteránem, jako je Curtis Blaydes, by mu mohla otevřít dveře k titulovému zápasu.

„Mám toho tolik, co jsem neukázal, a lidé nevědí, co mohou očekávat. Nikdo nemá představu. Curtis nebo kdokoli jiný v těžké váze neví, co přináším do hry, protože jsem to ještě neukázal,“ řekl Aspinall. „Ukázal jsem deset procent své hry, protože můj čas v oktagonu je vždy krátký. Nikdo pořádně neviděl, co dokážu.”

Jednatřicetiletý Blaydes je dominantním wrestlerem s velkou ráží v jeho úderech. Z pozice outsidera vstupuje do boje proti rychle rostoucímu Aspinallovi, který ukázal rychlost, všestrannost a odolnost v jeho pěti předchozích zápasech.

Američan má na kontě dvě výhry v řadě a momentálně drží 4. pozici v žebříčku těžkých vah.

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall můžete sledovat v sobotu 23. července od 19:00 na stanici Premier Sport.