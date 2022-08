Hill po výhře vyzval Procházku: Chci ho! Je mi jedno, že je šampion

V souboji Procházka vs. Teixeira nebyla nouze o tvrdé údery a krev • Profimedia.cz

Jamahal Hill po svém triumfu oznámil, že je vhodným uchazečem o boj s českým šampionem Jiřím Procházkou. V hale Apex v Las Vegas působivě zvítězil technickým knockoutem nad bývalým titulovým vyzyvatelem Thiagem Santosem. Mladší bratr šampiona welterové váhy Mohammed Usman zpečetil svou cestu bojovníka perfektním knockoutováním Zaca Paugy. Bratři Usmanové jsou historicky první sourozenci, kteří kdy vyhráli reality show The Ultimate Fighter.

Jamahal Hill se zdá být připraven na vyšší ligu. Američan uzavřel pětileté výročí svého profesionálního debutu v MMA tím, že ubil veterána organizace Thiaga Santose. Hill přesnými údery položil Brazilce v polovině 4. kola na zem, kde hlavní zápas nedělního turnaje ukončil salvou tvrdých loktů. Santos se snažil bránit, avšak rozhodčí Herb Dean po několika dobře trefených ranách souboj ukončil.

Hlavní problém na straně Santose přišel po třetím kole, ve kterém úspěšně doručil několik takedownů, které si však vybraly svou daň. Do čtvrtého kola nastupoval bývalý titulový vyzyvatel viditelně vyčerpaný. Američan toho využil, začal tlačit a v postoji dobře trefoval. Santos první momenty kola bez problemu ustál, ale nakonec však podlehl Hillovu tempu a skvělému boxu. Napínavý duel byl ohodnocen bonusem za zápas večera.

Hillův technický knockout upevnil stoprocentní míru ukončení pro celý turnaj. Všech 10 zápasů skončilo předčasně, což je teprve podruhé v historii UFC, kdy se to povedlo. Druhým turnajem, který nepotřeboval žádné bodové rozhodčí, byl UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping v listopadu 2014, kdy všech 11 zápasů skončilo před závěrečným gongem.

Rodák z Chicaga v noci na neděli úspěšně prošel nejtěžší zkouškou své kariéry. Získal jedenácté vítězství a připsal si třetí předčasné ukončení v řadě. Hill sebevědomě prohlásil, že je připraven bojovat o titul a opět vyzval českého šampiona Jiřího Procházku.

„Zajímají mě všechny jména na vrcholu žebříčku, ale rád bych se utkal s Jiřím. Už se o něj hlásím dva roky. Prostě s ním chci bojovat. Je mi jedno, že je šampion. Mám dvakrát více výher v UFC, než on. Chci jeho. Pokud to s ním nedopadne, tak chci toho, který vládl před ním. Beru Jana (Blachowicze). Jsem hladový. Chci zlato a je jedno, jestli to současné a nebo bývalé.“

Osmatřicetiletý Santos prohrál pět ze svých posledních šesti zápasů. Brazilský bijec bojoval v roce 2019 o titul v polotěžké váze, kdy prohrál na bodové rozhodnutí proti Jonu Jonesovi.

„Nikdy jste nezažili nikoho jako já, ale já viděl spoustu takových jako vy,“ vzkázal těsně po vítězství Hill všem svým konkurentům v polotěžké váze.

Mohammed Usman zakončil svou cestu The Ultimate Fighter nezapomenutelným knockoutem ve druhém kole nad Zacem Paugou.

Usman vyhrál kategorii těžké váhy, v exhibičních soubojích během natáčení reality show porazil Mitchella Sipea a Eduarda Pereze rozhodnutím. Dominantní výhrou ve finále na nedělním turnaji si vysloužil šestimístný kontrakt s UFC.

Mohammed Usman je mladší sourozenec šampiona welterové váhy UFC Kamaru Usmana, který sledoval bratrův triumf z jeho rohu a po vítězství se k němu připojil v kleci.

Na dominantní vítězství Mohammeda Usmana reagoval i šampion těžké váhy Francis Ngannou.

„V těžké váze se zrodil nový soutěžící. Osobně můžu říct, že s tímto mužem nechci mít nic společného. Gratuluji bratře!“ sdělil Francis Ngannou na svém twitteru.

Bratři Usmanové se stávají prvními sourozenci, kteří kdy vyhráli reality show The Ultimate Fighter.