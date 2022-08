Šampion UFC naříká: Stupidita! Test na doping ho vyhnal z postele

Jared Cannonier vs. Derek Brunson na UFC 271 • Instagram.com

Dlouho vládnoucí šampion veltru Kamaru Usman se opřel do antidopingové agentury • Profimedia.cz

Budíček, šampione! Americká antidopingová agentura USADA ve čtvrtek zkontrolovala nejlepšího současného zápasníka napříč váhovými kategoriemi v UFC Kamaru Usmana. Na tom by nebylo nic zvláštního. Jenže zástupci agentury zaklepali na dveře krále veltrové váhy v pět ráno a vyrušili ho z klidného spánku. Usmanovi se takové zacházení vůbec nelíbí a na sociálních sítích se ostře ohradil.

„Existuje důvod pro to, proč vyplňujeme každý den místo našeho pobytu. Vždy vědí, kde se zdržujeme. Je naprosto stupidní, když vás pak budí v pět ráno,“ čertil se šampion na Twitteru. „Příště vás donutím, abyste mě pronásledovali celý den,“ pohrozil agentuře.

Usman se rozzlobil patrně proto, že ho už v neděli 21. srpna čeká další titulová obhajoba. V odvetě proti Leonu Edwardsovi se na UFC 278 bude snažit udržet svůj pás. Příprava tak vrcholí a spánek je nejpodstatnější složkou správné regenerace. USADA pětatřicetiletému Nigérijci narušila obvyklý denní režim.

Jenže ani stížnost jednoho z nejlepších bojovníků všech dob zřejmě na chování severoamerické organizace příliš nezmění. USADA má za úkol testovat bijce pod vlajkou UFC zcela náhodně, aby se na kontrolu nemohli žádným způsobem připravit. Součástí plánu jsou i velmi neočekávané časy testů, návštěvy uprostřed noci se nevymykají normálu.

Stížnosti na USADU se přesto v poslední době kupí. Čtyřka střední váhy Derek Brunson v květnu naříkala na zastaralou aplikaci, kterou antidopingová agentura u zápasníků UFC využívá. Bojovníci přes ni hlásí místo pobytu.

„USADA je ten nejhorší testovací program. Když neaktualizujete jejich zasekanou aplikaci a nenahlásíte do ní, kde se nacházíte, neuspěli jste. Proč to nepropojí s GPS? Když nezadáte místo pobytu, není to přece totéž, jako když nezvládnete test na nepovolené látky,“ uvedl Brunson na sociálních sítích.