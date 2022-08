Vera vs. Cruz: Na vrchol může jen jeden, v akci se představí i Slovák Budaj

Marlon Vera se pomalu, ale jistě blíží ke svému prvnímu souboji o titul v bantamové váze UFC. V tom se mu pokusí zabránit rodák ze San Diega Dominick Cruz, který se na cestu k šampionskému opasku vydává již počtvrté.

Momentální pětka v žebříčku bantamové váhy Vera je podruhé v řadě aktérem hlavního duelu celého turnaje, který přitahuje mnohem více pozornosti, než pouliční rvačky z jeho mládí. Vera byl kdysi problémovým teenagerem, který sužoval jeho rodiče. Nyní je však velmi blízko k dosažení vrcholu tohoto sportu a od příležitosti vyzvat držitele titulu ho dělí velmi náročný souboj s bývalým šampionem Dominickem Cruzem.

Ekvádorec se v organizaci představil poprvé v roce 2014, kde svůj debutový zápas prohrál. Po čtyřech letech působení v UFC bylo jeho skóre 4-4, což z něj činilo zápasníka bez nejisté budoucnosti. V roce 2018 pak obdržel zdrcující zprávy.

Verova dcera Ana Paula se narodila se vzácným vrozeným neurologickým onemocněním zvaném Moebiusův syndrom. Tato nemoc způsobuje paralýzu obličeje a zabraňuje vytváření výrazů. V důsledku toho Vera neviděl úsměv své dcery prvních sedm let jejího života, což mohla změnit pouze nákladná operace. Ekvádorec se rozhodl získat potřebné finance bojem a většinu z požadovaných osmdesáti tisíc dolarů vydělal v oktagonu, necelých dvacet tisíc dolarů pak vybrala MMA komunita a fanoušci. Vera popsal narození své dcery jako „zlomový bod“ na jeho cestě elitního zápasníka.

„Když jsem jí viděl, zvláště ve stavu, v jakém byla, řekl jsem si: 'To dítě prostě nemůžu zklamat.' Nemůžeme být další mladý pár, který se rozešel a nedokázal najít způsob, jak tohle vyřešit,“ svěřil se Vera. „To je to, na co jsem opravdu hrdý, že jsem mohl zůstat se svou ženou, nechat si naše dítě a ujistit se, že se má dobře. Tomu dítěti vděčím za všechno, protože když vstoupilo do mého života, změnil jsem všechno jen pro ni.“

Vera nyní vyhlíží samotný vrchol žebříčku bantamové váhy a nemá v úmyslu zaostávat za bývalým šampionem. „Chito“ se zalíbil fanouškům svým sebejistým až neotřelým přístupem. Tato chladnokrevná osobnost byla v roce 2020 dokonalou součástí duelu proti drzému charisma Seana O'Malleyho. Vera se tu noc stal prvním a zatím jediným zápasníkem, který dokázal populárního bojovníka porazit. Ukončení O'Malleyho v prvním kole přineslo Ekvádorci významný souboj proti bývalému šampionovi a legendě UFC v pérové ​​váze Josemu Aldovi. Vera tu noc však zvítězit nedokázal, ale znovu povstal a momentálně je na vlně tří výher v řadě. Překypující sebevědomím vstupuje na domácí půdu soupeře k jejich společnému zápasu s Cruzem.

„Jsem tu, abych čelil nejlepším a bojoval o titul,“ říká Cruz. „Nejsem tu kvůli ničemu jinému.“

Bývalý šampion bantamové váhy Cruz se poprvé od roku 2009 předvede v boji před domácím publikem ve svém rodném městě. Po dvou působivých výhrách nad Casey Kenneym a Pedro Munhozem veří, že se znovu dostane k šanci zápasit o titul. Momentálně drží osmé místo v žebříčku váhy a vítězství nad Marlonem Verou by mu k potřebnému výstupu výrazně pomohlo.

„Chci bojovat proti nejlepším zabijákům v mojí divizi,“ sdělil Cruz. „Bantamová váha se rozrostla do nejvíce konkurenční divize na světě. Pokud jde o plné dovednosti smíšených bojových umění, grappling, údery, kopy, nebo ukončení, tak je moje divize ta nejzábavnější k sledování. Naše váhová kategorie je úžasná a Vera je opravdu dobrý. Jsem tu, abych v sobotu večer ukázal mistrovské dílo.“

Slovák Martin Budaj vstupuje do svého druhého zápasu pod praporem UFC. Jeho soupeř Lukasz Brzeski je třicetiletý rodák z Krakowa, který se v roce 2018 představil i v České republice, kde nastoupil v dnes již zaniklé organizaci XFN. Na galavečeru XFN 13 porazil Alexandra Cvernu, kterého pomocí škrcení ukončil na začátku druhého kola. Od té doby nasbíral Polák další tři výhry, včetně skalpu bývalého zápasníka UFC Ednalda Oliveiry.

Brzeski se do UFC dostal stejným způsobem jako Martin Budaj, skrz show Dana White's Contender Series, kde zápasníci bojují o smlouvu s organizací. Brzeski však zápas nevyhrál, za nejasných okolností se mu podařilo zápas s Dylanem Potterem „ukončit” na submisi. Později se však ukázalo, že soupeř neodklepal a byl plně při vědomí, tudíž byl zápas zastaven neprávem a výsledek boje byl stanoven jako no contest (= bez vítěze). Polský zápasník i přes zmíněné nedorozumnění smlouvu s organizací získal a zápas s Martinej Budajem bude jeho premiérou v UFC.

Původním soupeřem Lukasze Brzeskiho v show Dana White's Contender Series měl být Američan Lorenzo Hood, který se během přípravy zranil a nastoupil až o několik týdnů později do zápasu s Martinem Budajem. „Bady“ v zápase Lorenza Hooda porazil, a otevřel si tak brány do UFC.

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Vera vs. Cruz můžete sledovat v neděli 14. srpna od 1:00 na stanici Premier Sport.