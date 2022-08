Šok v UFC! Usman chtěl i Procházku, kralování ale ukončil tenhle kop

Leon Edwards v noci na neděli šokoval celý svět. Bojové sporty v sobě mají to kouzlo, že žádný zápas do poslední vteřiny zkrátka nekončí. Přesně to opět potvrdil Edwards, když v hlavním zápase turnaje UFC 278 poslal do bezvědomí Kamaru Usmana a vyhrál pás šampiona velterové váhy.

Poté, co se Edwards stal prvním člověkem, který na začátku zápasu svalil téměř dokonalého šampiona na zem, v dalších kolech se mu již nepodařilo dostat nigerijského vládce velterové divize do větších problémů.

Usman tedy pomalu dostával boj na svou stranu se svým vynikajícím wrestlingem a tvrdými boxerskými kombinacemi. Zdálo se, že je na cestě k další obhajobě titulu.

Usmanovo tempo se v 5. kole zpomalilo, ale pravděpodobně by vedlo k jednomyslnému rozhodnutí vítězství pro šampiona, jelikož soupeř vypadal již poražený.

Poté, když do konce pátého a posledního kola zbývala méně než jedna minuta, zachytil Edwards okamžik, kdy se vyčerpaný Usmana opíral v pase a provedl dokonalý kop na hlavu, po kterém nigerijský šampion velterové váhy padl k zemi a přišel o všechno.

Přitom před časem dokonce „vyhrožoval“, že by rád přestoupil o dvě váhy výš (ve střední totiž vládne jeho kamarád Israel Adesanya) a troufal si i na Jiřího Procházku. Ten pak po šokující výhře gratuloval naopak Edwardsovi, který je ve stejném týmu jako český samuraj.

Drtivá porážka zastavila Usmanovu sérii devatenácti výher v řadě a ukončila jednu z nejdominantnějších vlád moderní éry UFC. Nigerijec prohrál poprvé po devíti letech. Edwards prodloužil svou vlastní vítěznou sérii na deset výher a vysloužil si bonus za výkon večera.

„Teď se na mě podívej!“ pořvával s radostí Edwards znovu a znovu ve svém pozápasovém rozhovoru. Nový šampion má teď pozornost celého světa.

Takový knockout byl šokující jak pro fanoušky, tak pro ostatní bojovníky. „Wow, teď seš chlap,“ napsal Daniel Cormier.

Na Usmanův účet se pobavil i Conor McGregor.

Dosavadní král Usman ale zůstal ohledně své budoucnosti optimistický. Bývalý šampion na Twitteru slíbil, že se vrátí ve velkém stylu. „I šampion to někdy po... Ale my se vrátíme a pomstíme se,“ napsal.

Prezident UFC Dana White během pozápasové tiskové konference s médii trval na trilogii. White navrhl Wembley Arenu jako místo konání a vyjádřil své přání vidět odvetný zápas v Londýně.

„Myslel jsem, že Usman zápasil dokonale,“ uvedl Dana White. „Měl jsem v hlavě všechno, co Usmana ještě čeká, bojoval s absolutní a totální jistotou. Možná to nebyl ten nejpřívětivější styl pro fanoušky, ale trefoval tvrdé rány do těla, nemilosrdné údery do hlavy a ostré lokty. Do poslední chvíle nemohl bojovat lépe.“

„Nic se tomu nemůže rovnat. Je to největší knockoutv historii tohoto sportu – s největšími následky, největší sázkou a největšími pochybnostmi,” popsal konec souboje Joe Rogan.