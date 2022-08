Sen o UFC (zatím) ukončila gilotina. Peňáz nezvykle padl už po 47 sekundách

Patří mezi nejpopulárnější bojovníky na české scéně. Fanoušky si získává hlavně atraktivními výkony v kleci. Nebylo proto takovým překvapením, když Matěj Peňáz dostal pozvánku do televizní show Dana White's Contender Series, kde si šéf UFC vybírá nové hvězdy organizace.

Talentovaný český bijec tak dostal šanci zabojovat o vysněný kontrakt. Štěstí ale stálo na straně Američana Sedriquese Dumase.

47 vteřin a byl konec. Navíc došlo k nepříliš častému ukončení. Sedriquese Dumase nasadil Peňázovi gilotinu (Guillotine Choke) a v postoji ho tak donutil souboj vzdát. Američan si připsal už sedmé vítězství v profesionální kariéře. Prohru zažil jen jednou, a to ještě mezi amatéry.

Peňáz vstupoval rovněž do sedmého zápasu své MMA kariéry. Všechny předešlé bitvy absolvoval v Oktagonu, kde předváděl skvělé výkony. Jako bojovník se ale nejprve prosadil v ringu jako kickboxer, dokázal se dokonce probojovat do slavné organizace Glory.

Po prvních výhrách v Oktagonu se ale rozhodl, že další kariéru zasvětí MMA s tím, že chce jednou bojovat právě v UFC. Nabídka do Dana White's Contender Series pak přišla možná dříve, než čekal.

„Jsem z toho namotivovaný a natěšený. Je to to, co jsem chtěl. Můžu se poměrně rychlou cestou dostat do UFC. Takže zatím vnímám hlavně nadšení. Je to určitě velký krok,“ komentoval v dubnu pro iSport.cz pozvánku do show. „To je to, co mě na MMA celkově tak baví. Může mě to dostat dál a posunout mé limity.“

Vstupenku do vysněné ligy nakonec ale vybojoval soupeř. Peňázovi se tak možný nástup do UFC vzdálil, nejspíš se vrátí do Oktagonu, kde je jedním z nejpopulárnějších bojovníků. A pokud nastřádá opět šňůru zajímavých výher, je možné, že tím znovu osloví svět. Buď UFC, nebo jinou ze světových stájí.