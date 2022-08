Pudilová: Před koncem v UFC jsem tam už nechtěla být. Teď chci titul!

O tom, že to jde v životě nahoru dolů, už ví své. Před dvěma roky odcházela Lucie Pudilová z UFC po čtyřech prohrách, pak změnila několikrát gym, až nakonec zavítala do klubu SBG Ireland v Dublinu, kde ji mezi své svěřence zařadil proslulý kouč John Kavanagh. Od té doby zažívá česká bojovnice restart kariéry. Vrátila se vítězně do nejprestižnější ligy a má v ní velké plány. „Letos chci být v top patnáctce. Příští rok v desítce, a pak zabojovat o titul,“ říká odhodlaně.

Dorazila do redakce Sportu v mimořádně dobré náladě. Není divu, před deseti dny se parádně blýskla v zápase, kterým se vrátila do UFC. Číňanku Wu Ja-nan přitom zastavila technickým knockoutem už v druhém kole. A svůj návrat do největší ligy si hodlá řádně užít.

Teď s odstupem času, jak hodnotíte zápas s Číňankou Wu Ja-nan, kterým jste se vrátila úspěšně do UFC?

„No, zápas samotnej byl hodně dobrej, to mi vyšlo. Ale před ním, než jsem tam šla, jsem v šatně uklouzla po mokré podlaze a málem jsem měla po zápase.“

Málem jste byla knockoutována už v šatně?

„Jo.“

To se prý mohlo stát už při předzápasovém stare downu, tedy pohledu tváří v tvář, je to tak? Zatlačila jste čelo na čelo…

„Všichni dělali, jako že jsem ji napadla. Přitom jsem ji chtěla jen šťouchnout čelem, a jak jsem zatlačila, tak ona ucukla zpátky, a pak mi chtěla dát hlavičku. Ale Dana White (prezident UFC, který byl v tu chvíli mezi zápasnicemi) ji včas zadržel. Ještě tam na mě pak pokřikovala. Takže chtěla spíše ona napadnout mě.“

Vy tohle šťouchnutí čelem děláte prakticky před každým soubojem. Proč? Je to nějaká psychologická hra?

„Je to už příprava na zápas, aby soupeřky věděly, že to nebude nic lehkýho.“

Vaším současným trenérem je slavný irský kouč John Kavanagh. Jaký je?

„Strašně super. Frajer, vtipnej, má to v hlavě. Všechno, co řekne, se tak stane. Řekl, že ji ukončím v druhém kole. Nevěřila jsem tomu. Myslela jsem si, že už v prvním.“ (usmívá se)

Je přísný?

„Není. Pokud vidí, že ho někdo neposlouchá, tak neztrácí čas.“

Jeho nejslavnějším svěřencem je Conor McGregor. S ním jste se už v dublinském gymu taky potkala. Jak na vás zapůsobil?

„Je vtipnej, ale i takovej drsnej. Přijde na tréninky, jde wrestlit, a zničehonic začne boxovat. Nebo jde boxovat a na sparingpartnera začne mluvit, aby ho rozhodil. Je takovej jinej.“

Máte za to, že Kavanagh v roli kouče byl jedním z důvodů, proč vás UFC vzalo zpět?

„Myslím si, že jsem byla hlavně hodně aktivní po tom, co jsem z UFC odešla. Za rok jsem měla čtyři zápasy. A pak ještě další dva. Takže jsem stihla šest duelů, z toho jsem měla pět výher.“

Aktuálně tedy trénujete hlavně v Irsku. Kolik tam trávíte času?

„Teď jsem tam byla skoro celý rok, jen dva měsíce z toho jsem strávila doma v Česku. A teď chci být zase doma, už mi to chybělo.“

Bylo to teď v UFC po návratu jiné, než když jste tam byla prvně?

„Tak teď to bylo úplně jiný než poprvý. Tehdy jako by tam o mně nikdo nevěděl. A teďka už mě po zápase poznávali všichni. Zdravili, znali moje jméno.“

Jaký máte teď cíl?

„Letos chci být určitě v top patnáctce. Příští rok v desítce, a pak zabojovat o titul. Vrátila jsem se, což se nepovede hned tak někomu, dala jsem si ale do hlavy, že se to stane, a stalo se. Teď mám tento cíl.“

Pro vaši soupeřku Wu Ja-nan bude prohra s vámi znamenat konec v UFC. Jaké to tehdy bylo pro vás, když jste musela nejprestižnější organizaci opustit?

„No, já jsem na tom tehdy nebyla moc dobře, takže mi to bylo nějak jedno a neuvědomovala jsem si to. Vlastně jsem byla i ráda, nechtěla jsem tam tehdy už být.“

Vážně?

„Ano. Byl na mě pořád vyvíjen velký tlak, taky jsem byla hodně mladá. Necítila jsem se dobře, a tak jsem tam nechtěla být. Teď jsem tam být chtěla. Takže co si řeknu, že chci, to nakonec je.“ (směje se)