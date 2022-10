Muž, který se s Procházkou nejčastěji pere: Jirka má šílený přídavný motor

Bojovník a veterinář v jedné osobě. Ondřej Raška trénuje ve stejném gymu jako Jiří Procházka a je také jeho nejčastějším sparingpartnerem. Jaké to je mlátit se pravidelně s UFC šampionem, co mu dali zkušenosti z reality show a co ho nejvíc baví na operacích zvířat? O tom všem promluvil ostravský patriot v iSport Fight Podcastu. „Je rozdíl, když je Jirka na tréninku, nebo v zápase, kde zapne šílenej přídavnej motor. Takhle bych ho na sparingu nechtěl nikdy potkat,“ přiznává kamarád českého samuraje v iSport Podcastu.

Byl jedním z aktérů Bitvy o Ostravu v roce 2019. Střetl se tehdy na turnaji Oktagonu s krajanem Václavem „Babou Jagou“ Mikuláškem. A prohrál hned v prvním kole.

„Vašek to vzal za dobrý konec, udělal to, jak měl, no a já jsem to nezvládl v hlavě daleko dříve před zápasem,“ přiznává Raška v rozhovoru. Platí však okřídlené „Všechno zlé je k něčemu dobré.“

„Mně to dalo velikou školu života. Poučil jsem se v mnoha věcech. Taky jsem od sebe odřízl špatné lidi,“ hodnotí zpětně. „Jak se vyhrávalo, chtěl jsem mít kolem sebe strašně moc lidí. Ale po prohře tam nikdo nebyl. A ukázali se jenom ti skalní. Když se vyhrávalo, tak jsem si mohl druhý den otevřít autobazar ve stodolní s eskovýma mercedesama. Každý mi nasliboval hory doly. Ale jak jsem prohrál, dali ruce pryč.“

Je členem brněnského Jetsaam Gymu a nejčastějším sparingpartnerem Jiřího Procházky. A jaké to je, prát se tak často s UFC šampionem?

„Je rozdíl, když je Jirka na tréninku, nebo v zápase, kde zapne šílenej přídavnej motor. Takhle bych ho na sparingu nechtěl nikdy potkat,“ přiznává bijec s přezdívkou Andrés.

O kvalitách super-úspěšného kamaráda nepochybuje. „Je schopný každým úderem soupeře knockoutovat. Jede přitom jednoduché věci, které se zdají jednoduché, ale natrénovat je, je extrémně složité.“

Co se týká Procházky jako člověka, opět mluví pochvalně. „Známe se deset let, co spolu trénujeme, a nemůžu na něj říct křivého slova.“

Raška také patří mezi bojovníky, kteří prošli pořadem Oktagon Výzva. V podcastu prozradil, jak na tento zážitek vzpomíná, a do jaké reality show by byl ochoten ještě nastoupit. Love Island, nebo Survivor?

Promluvil také o své profesi veterinárního lékaře. A to i s humorem. „Člověk si vlastně zlepšuje karmu. Takže má ospravedlněno, když někoho zbije, tím, že třeba zachrání psa.“

I o samotném MMA neváhá žertovat. „Je to prostě o egu, měření pinď***ů. Je to tak,“ dodává Raška.