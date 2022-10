Návrat Muradova do UFC. Založil vlastní organizaci: Vejde to do historie

Už přes rok nenastoupil do zápasu. O to víc se Machmud Muradov věnoval promotérským aktivitám v rodné zemi. Navíc musel řešit komplikace s českým vízem. Vše má úspěšně za sebou a populární Uzbek se tak může pokusit po loňské prohře naskočit v UFC opět na vítěznou vlnu. Na Yas Islandu ve Spojených arabských emirátech se v kleci střetne s dlouho neporaženým Brazilcem. Caio Borralho už šest let střádá jen triumfy.