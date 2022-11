Dvořák už má termín další bitvy v UFC: Prohra nebyla ostuda, posunula mě

Poslední souboj sice prohrál, přesto to neotřáslo jeho pozicí. David Dvořák je aktuálně na osmé příčce muší divize UFC a bezpochyby je to i díky tomu, jak skvělý předvedl výkon v bitvě s Brazilcem Matheusem Nicolauem. Zápas měl plná tři kola, takže o jeho vítězi museli rozhodnout sudí. Český bijec předvedl povahu válečníka, který se nikdy nevzdává, a to i přes zranění. „Těžký otřes mozku, potrhaný vazy v koleni,“ vyjmenovává následky březnového duelu.

Zatím nedošlo na oficiální ohlášení zápasu, ale pokud jsou uniklé informace pravdivé, nastoupí David Dvořák do dalšího souboje 17. prosince na akci UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland v Las Vegas, v centru Apex. Sám český bijec muší váhy nesmí ani naznačovat, a tak soupeře ani přesné datum nekomentoval.

Z posledního zápasu s Matheusem Nicolauem jste odcházel s poraněními. Jak jste na tom aktuálně po zdravotní stránce?

„Měl jsem ze zápasu těžký otřes mozku. Takže jsem řešil dlouho problém s hlavou. Protože mě třeba dva měsíce pořád bolela. A měl jsem hodně potrhaný vazy v koleni. Řešili jsme asi s pěti doktory, jestli půjdu na operaci, nebo ne. Nakonec jsme se shodli, že to budeme řešit konzervativně, což se ukázalo jako nejlepší cesta. Teďka mě už žádný zdravotní problémy netrápí. Jsem zdravej, v plný přípravě. Občas sice člověk má nějaký nachlazení, nebo že ho něco bolí z tréninků, ale to je každou přípravu. Bez toho by to ani nešlo.“

Do boje byste se měl vrátit v půli prosince, je to tak?

„Ano, ale UFC to ještě neoznámilo, takže to nemůžu konkretizovat. Nicméně mělo by to být skutečně v prosinci.“

Samozřejmě, že nemůžete komentovat ani neoficiální informace o soupeři.

„Přesně tak. Každopádně mám hodně kvalitního protivníka. Patří do top patnáctky, takže pro mě další velká výzva a šance předvést se.“

Posunul jste se nedávno i v žebříčku UFC, jste na osmé příčce. Co to pro vás znamená?

„Jsou to samozřejmě jenom čísla, ani moc nevím, jak se to přesně určuje. Ale bejt osmička váhy v UFC je skvělý. Potřebuju se udržet u sedmého osmého místa, abych si po Novém roce mohl říct ideálně o nějakého soupeře, kterej bude blízko, nebo přímo v top pětce.“

V žebříčku jste poskočil i přesto, že jste naposledy zaznamenal prohru, to znamená, že váš výkon udělal dobrý dojem.

„Určitě jo. A hlavně to bylo se soupeřem, který byl vysoko postavenej. Vlastně on je teďka šestka váhy, a prohrát s někým takovým není, myslím, úplně žádná ostuda. Zvlášť, když to byl relativně těsnej zápas. Takže dojem jsem určitě udělal a jen díky tomu jsem v žebříčku tam, kde jsem a nepropadl se nikam dozadu.“

S jakým předstihem na zápas pojedete?

„Čtrnáct dní dopředu. Aby si tělo zvyklo. Minule jsme tam byli asi osmnáct nebo devatenáct dní předem a bylo to zbytečně brzo. Navíc mému trenérovi Honzovi Maršálkovi se narodilo dítě, takže pro něj je každej den doma navíc důležitější než pro mě. Čtrnáct dní bude rozhodně stačit.“

Když jsme spolu mluvili naposledy, byla řeč o tom, že jste myslivcem, ale nemáte na toto hobby moc času. Už jste si to stihl trochu užít?

„Byli jsme několikrát v lese, ale bylo to tak, že jsme šli úplně bez ničeho, neměli jsme ani zbraň. Šli jsme třeba krmit zvířata, takže jenom taková hospodářská práce, nic loveckého nebo tak. Ale byl to relax.“

David Dvořák „The Undertaker“ (Hrobník)

Narozen: 5. června 1992 (30 let), Lípa (u Hradce Král.)

Výška/váha: 165 cm/57 kg

Tým: All Sports Academy

Profesionální bilance: 20:4

Bilance v UFC: 3:1

Největší úspěch: první Čech, který vyhrál debutový zápas v UFC