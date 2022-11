Ukončí Bledá Brazilku? Šampionku Oktagonu čeká těžký debut v UFC

A je to tady! Tereza Bledá se dnes večer v Las Vegas poprvé představí na turnaji UFC. Stačilo jí k tomu přitom jen šest duelů mezi profesionálkami. Do nejprestižnější ligy navíc vstupuje jako šampionka muší váhy organizace Oktagon. Pro důležitý debut dostala nebezpečnou soupeřku, Brazilku Natalii Silvaovou, jež nasbírala sedm výher v řadě. „Je to hodně těžká zkouška, ale ne nepřekonatelná,“ říká Ondřej Novotný, promotér tuzemského MMA gigantu.

Poprvé a hned zostra. Tereza Bledá po 19. hodině SEČ nastoupí do klece v Las Vegas na akci UFC Fight Night 215, soupeřkou jí přitom bude Natália Silvaová, Brazilka s bilancí 13:5. Dvacetiletá Češka má za sebou zatím jen šest profesionálních zápasů. Dokázala ale vyhrávat tak rychle, že ji velmi rychle zaměřil i hledáček UFC.

Tereza „RONDA“ Bledá Narozena: 30. listopadu 2001 (20 let) v Chebu Výška/váha: 175 cm/61 kg Klub: Reinders MMA Profesionální bilance v MMA: 6:0 Největší úspěch: šampionka muší váhy Oktagon MMA

„Myslím, že z Terezy dělá skvělou bojovnici, že pro to rostla celou dobu. Je fantasticky silově vybavená, chápe pohyb a její tělo je připravené se velmi rychle učit. A má taky mimořádně dobrou mentalitu a dobré vedení,“ hodnotí promotér Ondřej Novotný bývalou hvězdu organizace Oktagon MMA.

Bledá vyrazila do Las Vegas s dvoutýdenním předstihem, aby se správně aklimatizovala. A podle trenéra Andrého Reinderse jde vše podle plánu. „Hodně jsme pracovali na zlepšení pohybu. Protože soupeřka má výborný pohyb. Pracovali jsme na tom, aby Tereza měla ještě preciznější práci v postoji. To znamená, aby tam nebyly nějaké zbytečné díry, protože Natalia skvěle trefuje, kope i z ústupu. Zároveň jsme drilovali kontry na nejsilnější stránky soupeřky,“ přibližuje kouč.

Pětadvacetiletá Brazilka bude pro Bledou rozhodně náročnou překážkou.

„Je to hodně těžká zkouška, ale ne nepřekonatelná. Otázkou je psychika a všechny tyhle věci, které s tím souvisí,“ říká Novotný. „Peníze bych na to asi nevsadil, ale to neznamená, že to Tereza nemůže zvládnout. Naopak, pakliže to dokáže, bude to hned velké vítězství.“

Čím může rivalka Bledou nejvíc ohrozit?

„Spousta lidí koukne na statistiku a říká, že je to zemařka, protože má šest ukončení na armbar (páka na ruku),“ zmiňuje Reinders. „Ale paradoxně si myslím, že nejnebezpečnější bude v postoji, protože je bývalou taekwondistkou, skvěle kope a je velmi rychlá. V tom podle mě bude nejnebezpečnější.“

Brazilsko-česká dívčí válka otevře turnaj UFC Fight Night 215, který vysílá od 19.00 stanice Premier sport 1.