Čekal jsem ohňostroj, ale… Procházka s trenéry hodnotí plichtu v UFC

Vítěz měl převzít pomyslné žezlo po Jiřím Procházkovi, který uvolnil opasek polotěžké divize. Z duelu Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalajev však nikdo s výhrou neodešel, jejich střet skončil remízou. A možná je to tak nejlepší. Nový vládce divize by měl přeci jen předvést suverénní triumf, což rozhodně v tomto hlavním zápase turnaje UFC 282 k vidění nebylo. To si myslí i sám český samuraj a bývalý šampion.

„Dal jsem všanc titul kvůli takovému zápasu? Všichni ví, kdo je šampionem této divize. Já jen potřebuju trochu času, abych to a mnohem víc mohl v té nejkrásnější formě opět ukázat,“ komentuje český bojovník pro iSport.cz

A na dotaz, co pro něj aktuální dění v divizi znamená odpovídá stručně: „Pro mě teď tato situace neznamená nic. Je to pořád stejný, až půjdu zpět, půjdu si pro titul. Nic víc. Věřil jsem trochu, že když je to titulový zápas, tak se kluci poperou fakt pořádně. Ukážou pořádnej ohňostroj, ale… Nemám na to co říct. Snad jen: Chvíli počkejte než si tam proto opět půjdu,“ říká Procházka energicky.

Ač souboj skočil bodově plichtou, mnoho lidí vnímalo jako vítěze Ankalajeva.

„Nemyslím si, že to měla být remíza. Za mě Ankalajev vyhrál těsně na body,“ říká i Martin Karaivanov, manažer a jeden z trenérů Jiřího Procházky. „Blachowicz nedokázal využít druhého a třetího kola, kdy našel recept a slabé místo Ankalajeva. Ten hrál s kartami, jaké měl a dokázal toho využít na maximum. Janek si ve čtvrtém kole nechal vnutit jeho hru a páté kolo úplně projel.“

Překvapený je z výsledku souboje i druhý kouč českého gladiátora. „Podívám se na ten zápas ještě několikrát. Každopádně divize nemá šampiona, takže je to opravdu zajímavý. Nevím, co k tomu říct,“ přiznává Jaroslav Hovězák. „Ankalajev šel samozřejmě po tom, byl nešťastnej, zklamanej. Byly tam jasný chyby, šlo znát, jak na něj. Titulu jsme se vzdali, takže jsem se díval i na to, jak případně na oba borce. Zajímavý! Za mě vyhrál Ankalajev, ale podívám se na to znovu. Výsledek je, jaký je.“

A co průběh a výsledek duelu Blachowicz vs. Ankalajev vlastně znamená pro český tým?

„Pro nás to znamená, že když srovnáte zápas Teixeira vs. Procházka a tento poslední titulový, tak jsou to dva úplně rozdílné duely a podle mě se ukázalo, že Jiří je ten pravý a jediný šampion divize. I když ten pás uvolnil a dal šanci ostatním,“ má jasno Karaivanov.

„Pro mě osobně to znamená, že ani Ankalajev ani Blachowicz nejsou neporazitelní. Oba mají spoustu slabých míst, na které se lze připravit. A na každého z nich je recept. Nicméně myslím, že v další titulové bitvě by měl rozhodně nastoupit Glover. Je totiž vidět, že on a Jiří jsou někde jinde, než zbytek divize,“ dodal Karaivanov. A vzápětí jeho slova potvrdil Dana White, prezident UFC, když ohlásil, že se o pás šampiona příště utkají právě Brazilec Teixeira s Američanem Jamahalem Hillem (aktuálně 7. v žebříčku divize). K jejich střetu dojde 21. ledna 2023 v Brazílii.

„Bude Teixeira vs. Hill… Taky zajímavý,“ usmívá se Hovězák. „Divize se pěkně zamíchá, což je dobře a my se budeme soustředit jen na brzké zotavení a ať tam znovu nalítneme.“

Stejně to vidí i sám český samuraj. „Těším se na zápas, který byl dnes vyhlášen, Teixeira vs. Hill. A jsem rád, že se ke Gloverovi UFC takto zachovalo. Nic nestojí, hned se vystřelil další souboj. Těším se na to, nechť zvítězí ten lepší. Až budu ready, tak si proto přijdu!“ dodává Procházka.