Procházka otevřeně o zranění: rameno na hrudníku i pochyby o zápase

V současnosti je v Las Vegas v péči odborníků, kteří spolupracují s UFC. Ještě než ale Jiří Procházka odletěl do Států, nabídl mimořádnou zpověď o svém úrazu, který mu znemožnil nastoupit do odvety s Gloverem Teixeirou. A do souboje chtěl nastoupit i přes zranění. „Nerad pouštím takové šance, protože věřím, že vždycky má člověk naději. Možná jsem do toho zápasu měl jít,“ uvedl ve videorozhovoru na svém YouTube kanále .

Jednalo se o jeden z posledních sparingů před odvetou s Gloverem Teixeirou. Vše probíhalo, jak mělo, až do chvíle, kdy se Jiřímu Procházkovi ošklivě vymklo rameno.

„V tu chvíli jsem se snažil alespoň trochu ovládat, abych neudělal moc velkej humbuk. I když jsem zařval jak blázen na celou tělocvičnu... A tak jsem se podíval kolem sebe, a viděl jsem rameno, které mám na hrudníku. Posunutý někam úplně do pryč. Tak jsem se zeptal, jestli někdo neví, jak se to nahazuje, protože to bylo nepříjemný. Nahodil mi to zpět jeden Rus z Ankalajevova týmu. Pak jsme jeli hned do nemocnice,“ vzpomíná Procházka na úraz, který o pár týdnů později napravila operace v Olomoucké fakultní nemocnici, již vedl doktor Petr Neoral.

Procházka ale do poslední chvíle nechtěl zápas, který se měl uskutečnit 10. prosince, odpískat.

„Zhruba týden jsem s tím tak nějak trénoval. Co bylo možný: kondici, běhání… Sice to bylo dost nepříjemný, snažili jsme se každý den maximálně rehabilitovat, chladit, dát tomu hyperbarickou komoru na zlepšení regenerace. Ale nebylo to lepší. A nakonec jsme se rozhodli, že bude nejlepší jít na magnetickou rezonanci, která ukáže víc. A tam jsme zjistili, jak to ve skutečnosti je. Oznámili mi, že do zápasu určitě jít nemůžu. Bylo to ale těžký rozhodnutí...“

I zpětně si český samuraj myslí, že možná měl do boje nastoupit.

„Nerad pouštím takové šance, protože věřím, že vždycky má člověk naději. Možná jsem do toho zápasu měl jít. Teď už to vem čert. Ale vím, že když půjdu a jsem pod tlakem, tak dokážu udělat i nemožný. Věřím prostě, že bych zvítězil,“ myslí si.

A jak vůbec k úrazu došlo?

„Byla to moje nepozornost. Především na tom tréninku. A hlavně celá příprava, celý příběh s tím Teixeirou podruhý... Nebylo to prostě úplně mé osobní přání. Tak nějak to vyšlo ze situace. Nebudu přesně popisovat, jak k tomuto zápasu došlo,“ podotkl třicetiletý bojovník. „Tím chci říct především to, že zápasy, do kterých jdu a v nichž vím, že ukážu svůj maximální potenciál, a to na čem makám, tak že musím mít před sebou člověka, ze kterého cítím nějakou hrozbu, výzvu, že toho člověka chci překonat… A věřím, že do mé váhy přijdou tací, kteří tohle ve mně budou vzbuzovat a já jim za to moc děkuju.“

Procházka ve videu hodnotí i poslední výkon svého rivala, kterému vloni v Singapuru vyrval z rukou opasek šampiona polotěžké váhy.

„Podle mě tam Glover nepředvedl ani z půlky to, co se mnou. Protože z něj šlo už od začátku cítit, že ten hlad po vítězství v tomto zápase neměl takovej,“ okomentoval český samuraj Brazilcovu porážku s Jamahalen Hillem.