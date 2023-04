Odhalil Armstronga, expert na doping zvaný „Zlatý práskač" pomáhá v UFC

Kariéra Lance Armstronga se definitivně uzavřela počátkem roku 2011. Poklidného sportovního důchodu se ale Američan nedočkal. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) mu totiž v říjnu roku 2012 odebrala všech sedm titulů z Tour de France a navíc jej doživotně vyloučila z cyklistických závodů. Důvod? Užívání krevního dopingu, růstového hormonu, steroidů, testosteronu a dalších zakázaných látek.

Za vyšetřováním dopingové aféry tehdy stál americký federální agent Jeff Novitzky. Ačkoliv cyklista do poslední chvíle odmítal, že by někdy nedovolené prostředky užíval, nakonec se pod tlakem nashromážděných důkazů a výpovědí přiznal. V rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou připustil, že všech sedmi vítězství na Tour de France dosáhl díky užívání zakázaných látek.

Zlatý práskač

Novitzkyho práce na případu Lance Armstronga byla důvodem, proč jej v roce 2015 oslovila UFC. Organizace se dostala pod palbu kritiky kvůli laxnímu testování a řadě dopingových afér. Z užívání zakázaných látek byly obviněny přední hvězdy včetně bývalých šampiónů Jona Jonese (kokain), Andersona Silvy (anabolické steroidy) či Nicka Diaze (marihuana).

Angažování bývalého federálního agenta budilo otazníky. Od UFC to mohl být jen chytrý marketing, který dočasně utiší kritiky, nebo blesk, který okamžitě změní kulturu celého sportu. Nabídkou si nebyl jistý ani sám Novitzky. „Čím více jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem si říkal, že by mi to snad nenabídli, kdyby to nemysleli vážně. A tak jsem přijal,“ uvedl.

Kvůli práci na odhalování drogových podvodníků se Novitzkymu začalo ve světě MMA přezdívat 'Golden Snitch', tedy v překladu 'Zlatý práčkač'. Dodnes jej prezident UFC Dan White představuje lidem jako „chlapa, který sestřelil Lance Armstronga“.

„Tu přezdívku jsem už nějak přijal. Myslím, že lidé dokážou ocenit, když máte trochu smyslu pro humor a dokážete si udělat legraci sám ze sebe. Samozřejmě práskač není úplně ta nejlepší přezdívka na světě, ale aspoň je tam to slovo zlatý,“ odpověděl Novitzky, když se novináři dotazovali na jeho neortodoxní přezdívku.

Nová pravidla

Po svém nástupu do UFC oslovil Antidopingovou agenturu Spojených států (USDA), která testuje i americké olympioniky. Chtěl, aby dopingové kontroly bojovníků vykonávala nezávislá třetí strana, která nemá s UFC nic společného.

USDA má aktuálně plnou kontrolu nad tím, kdy a jak často jsou bojovníci testováni. Bijce ověřuje zcela náhodně, aby se na kontrolu nemohli žádným způsobem připravit. Z tohoto důvodu musí všichni prostřednictvím aplikace neustále aktualizovat místo svého pobytu. Nic jako mimosezóna neexistuje, kontrola může proběhnout úplně kdykoliv. Tresty jsou tvrdé - za první přestupek máte dvouletý distanc.

Jen loni USDA provedla celkem 4324 testů, což znamená, že každý zápasník organizace byl testovaný v průběru zhruba sedmkrát. Ředitel UFC Lorenzo Fertitta uvedl, že za tuto službu platí organizace miliony dolarů ročně.

„V MMA význam antidopingových a drogových testů zdaleka převyšuje všechny ostatní sporty,“ myslí si Novitzky a dodává, že od samotných bojovníků má na kontroly především pozitivní zpětnou vazbu. „Někteří zápasníci uváděli, že museli v minulosti čelit rozhodnutí. Nechtěli užívat zakázané látky, ale současně nechtěli zůstat oproti ostatním v nevýhodě. Říkali, že se jim ulevilo, že nad tím už nemusí přemýšlet.“

Bývalý federální agent zdůrazňuje, že si v chytání dopujících sportovců nelibuje a byl by radši, kdyby nikdo takový neexistoval. „Lidé předpokládají, že jsem nějaký kovboj, který má doma na zdi vystavené hlavy a snaží se srazit k zemi známé atlety: Přichází Jeff, drogový policajt,“ směje se. „Ale tohle není moje práce. Přirovnal bych to spíš k tomu, že rodijsem čem více než 500 dětí. Pokud dělají potíže, chytím je. Ale mým úkolem je, snažit se je směřovat tak, aby se do problémů nedostali.“