Vybučená výhra, Sterling uhájil pás. Diváci přáli legendě: nadávali a odešli

Byl to perný souboj pro oba. Američané Aljamin Sterling a Henry Cejudo si v pětikolové bitvě na UFC 288 v Newarku vyměnili mnoho kopů a úderů a naplno předvedli své schopnosti. Ani jednomu se se ale nepodařilo najít na soupeře recept, jak jej jednoznačně překonat. Nicméně podle statistiky zápasu a celkové aktivity se vítězem a obhájcem titulu bantamové divize UFC stal Sterling. To však některé fanoušky rozladilo, přáli zjevně úspěšný comeback legendárnímu bojovníkovi a zlatému olympionikovi v jedné osobě. Halou se tak po vyhlášení výsledku ozývalo bučení a mnoho diváků ostentativně odcházelo.

Do boje se vrátil přesně po třech letech. V květnu 2020 tehdy třiatřicetiletý Američan Henry Cejudo porazil technickým knockoutem krajana Dominicka Cruze a ohlásil, že nadobro odkládá zápasnické rukavice. Málokdo tomu však věřil. Správně. Majitel zlaté olympijské medaile za zápasení v Pekingu 2008 se nyní pokusil získat zpátky titul bantamové váhy v hlavním duelu turnaje UFC 288. Marně.

Ač byl Aljamain Sterling pro mnohé outsiderem souboje, dokázal s legendou odzápasit plných pět kol, neustále Cejuda zasypával údery a kopy, jen se strháváním k zemi byl prakticky neúspěšný.

Na body si tak právě aktuální šampion udržel pozici. Mnohým fanouškům v aréně Prudential Center v Newarku se to nelíbilo – bučeli, nadávali a naštvaně odcházeli. Potvrdilo se ale nepsané pravidlo, chceš-li získat pás šampiona, musíš ho tomu, co jej aktuálně vlastní, doslova vytrhnout z rukou. A to Cejudo opravdu nedokázal.

„Pokud nebudu první, jsem poslední. Potřebuji se vrátit a promluvit si se svou ženou a Danou Whitem (prezident UFC). Popřemýšlíme o tom, možná jsem v oktagonu naposledy,“ prozradil Cejudo po prohře.

„Klobouk dolů před Henrym Cejudou, věděl jsem, že to bude vyrovnaný souboj. Henry je pes, je to legenda. Nebylo snadné ho přejet, jako jsem to udělal se všemi ostatními,“ uznal vítěz kvality rivala.

O zápas s šampionem si pak přišel do klece říct Sean O’Malley, který 22. října porazil jednoznačně na body ruského gladiátora Petra Jana a je v současnosti dvojkou v žebříčku bantamové váhy.