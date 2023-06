Nejlepší bojovnice všech dob obhájila a končí! Do důchodu jdu šťastná, říká

UFC 259: Amanda Nunesová vs. Megan Andersonová, vítězkou se v prvním po 123 vteřinách stala Nunesová páčením (armbar) pravačky soupeřky • Repro Premier Sport

UFC 259: Amanda Nunesová vs. Megan Andersonová, vítězkou se v prvním po 123 vteřinách stala Nunesová páčením (armbar) pravačky soupeřky • Repro Premier Sport

Dominantní vítězství a rozloučení s profesionální kariérou. Amanda Nunesová porazila mexickou vyzývatelku Irene Aldanovou na body a složila rukavice do středu klece. V hlavním předzápase turnaje UFC 289 ve Vancouveru exceloval bývalý král lehké váhy Charles Oliveira a řekl si o titulovou odvetu. Ve Vancouveru se zrodila nová kanadská hvězda. Mike Malott ukončil soupeře na škrcení a sklidil bouřlivé ovace.

Amanda Nunesová byla opět bezchybná a nastavila rekord, který budou ostatní bojovnice jen těžko překonávat. Devět obhajob pásu, a to ve dvou váhových kategoriích. „Lvice“ zkrátka nemá v ženském MMA obdoby.

Porazila ty nejnebezpečnější ženy své doby jako Valentinu Ševčenkovou nebo Holly Holmovou. Po vítězství nad Mexičankou Irene Aldanovou už není světu MMA co dokazovat. Odchází na vrcholu jako nejlepší bojovnice všech dob. „Právě jsem obhájila pás, takže je skvělý večer na to, abych odešla do důchodu a odešla šťastná,“ prohlásila.

Charles Oliveira opět překvapil, když si připsal dvacáté ukončení v UFC. Zdánlivě nezastavitelného Beneila Dariushe zastavil salvou úderů už v prvním kole. Brazilec porazil každého ze současné top pětky divize až na jediného. Islam Machačev před osmi měsíci sesadil Oliveiru z trůnu a prezident UFC Dana White je připraven naplánovat odvetu. „Ten zápas dává všechen smysl světa. Jasně, že se ho pokusím domluvit,“ potvrdil White příští titulovou bitvu.

Šest Kanaďanů, šest skvělých výher. Všichni domácí bojovníci ve Vancouveru zazářili. V čele stál Michael Malott, který uškrtil svého soupeře na začátku druhého kola.

„Možnost reprezentovat svou zemi na světové scéně a k tomu na domácím turnaji. To je sen, který mám už od dětství. Ani na sekundu jsem nepochyboval o svém vítězství,“ radoval se Malott po vylepšení skóre na deset ukončení před limitem a jediné prohry.