Domácí elita MMA o Dvořákovi: Nechal tam srdce, ale... Co budoucnost v UFC?

Další zklamání, tentokrát ve Vancouveru. David Dvořák táhnul až do března minulého roku neuvěřitelnou šňůru šestnácti výher v řadě a ve světě se o něm mluvilo jako o černém koni celé divize. Na hranici světové top desítky na takové vítězné vlně. Ve hře byl útok na pás šampiona. Pak přišel zvrat.

Pěkně rozjetý zápas, inkasovaná bomba na bradu a neúspěšná snaha zápas zdramatizovat – to je společný jmenovatel všech třech porážek v UFC. Nejprve přišel talentovaný Nicolau, poté střelec Kape a teď prospekt z Austrálie, Erceg. U prvních dvou jmenovaných se vědělo, že přemoct je bude oříšek. Skoro to vypadalo, jakoby před ně UFC Dvořáka postavilo jako odrazový můstek k titulovým bojům. S Australanem to bylo jiné. Nikdy nezápasil mimo domácí scénu a nikdy nestál proti borci takového kalibru. Stephen Erceg byl výstřelem naslepo, který všechny překvapil.

„Opět tam nechal srdce,“ říká na adresu Dvořáka Ľudovít Klein, který poslední tři roky také působí v zámoří.

„Je to přesně ten typ zápasníka, který i když tahá za kratší konec, tak to nevzdává a bojuje do poslední sekundy,“ vzdává slovenský bijec hold českému. Přidává se i historicky druhý Čech v UFC, Viktor Pešta: „David předvedl vynikající zápas a podle mě se nemá za co stydět. Naopak. I Daniel Cormier výkon obou borců vyzdvihoval a poukazoval na jejich vysokou technickou úroveň.“

Dvořák po úvodní řadě vítězství s UFC prodloužil smlouvu. Ta se podepisuje na čtyři až šest duelů. Čech má tak v horším případě jen jeden zbývající zápas. I kdyby neměl, vedení už mnohokrát ukázalo, že se nezdráhá kontrakt rozvázat před jeho dovršením. Série tří porážek bývá hranicí mezi budoucností a vyhazovem. „Zápasit pod takovým tlakem je samozřejmě nepříjemné, ale často to člověka může vybičovat k těm nejlepším výkonům,“ říká Pešta.

Klein se do podobně nepříjemné situace dostal hned na začátku angažmá v UFC. V prvním zápase převážil o dvě kila, čímž si UFC zrovna nenaklonil. Premiéru vyhrál, ale po ní následovali dvě nepříjemné prohry. Slovák se tak dostal do pozice, kde cítil, že další porážka bude znamenat vyhazov. „Prohrát třikrát v řadě není nic příjemného. Z vlastní zkušenosti vím, že vedení UFC dokáže být dost přísné. Snad budou brát ohled na to, že měl předtím sérii tří výher. Byl v top desítce a pokaždé, když prohrál, tak udělal pěkný zápas,“ říká a dodává „Věřím, že má potenciál. Když dostane novou smlouvu, ukáže, že na to má.“

„Vítězství uteklo opravdu jen o kousek. V mých očích David vyhrál první kolo, ale po inkasovaném knockdownu se zápas začal otáčet. Z mého pohledu chybělo trochu toho štěstí,“ smutně hodnotí Matěj Peňáz, který hořkost prohry v zámoří okusil před necelým rokem.

„Po bitvě je každý generál, ale nemyslím si, že to David zvládl takticky úplně dobře. Měl moc málo času se připravit na nového soupeře. A ten navíc v předešlých zápasech vůbec nevypadal jako takový predátor,“ komentuje Ronald Paradeiser, jednička Oktagonu v lehké váze.

Zaskočení přiznává i Dvořákův trenér Jan Stach: „Čekal jsem, že rozdíl v postoji bude větší a Dejv bude schopný toho borce postupně rozebrat. K mému velkému překvapení, soupeř udělal od posledních zápasů obrovský progres,“ a sděluje svůj pohled z rohu: „Můj dojem od klece byl takový, že spíš než jeden se na Davidovi podepsalo více úderů, které se postupně kumulovaly. Nejvíc se to projevilo ve třetím kole, kdy se mu to podepsalo na fyzičce. Zpomalily se mu reflexy a s nimi i pohyb. Rozhodla Ercegova přesnost a schopnost využívat výškovou převahu.“

Překousnout prohru určitě nebude jednoduché, ale už podle Dvořákova vyjádření je jasné, že oheň v něm ani třetí prohra neudusila. „David je největší profík, kterého jsem viděl. Má skvěle nastavené tréninky, stravu i regeneraci. V posledních třech měsících tomu dal každou sekundu života. Když člověk udělá všechno a stejně to nedopadne, je to extrémně frustrující,“ přiznává Stach, ale věřit nepřestává: „I tak si myslím, že se nic nemění. Dostat se do UFC je samozřejmě velký úspěch, ale David míří ještě výš.“