Co je s McGregorem: podezření z dopingu i alkoholový byznys. Vrátí se?

Vrátí se ikona Conor McGregor? Hvězdný Ir poslední roky bojuje hlavně na sociálních sítích, ale nyní vyhlíží návrat. S kým? Nikdo vlastně netuší. Co týden, to další McGregorova výzva. Po zlomenině nohy, která ho stála druhou prohru v řadě s Dustinem Poirierem, se měl vrátit v duelu s Michaelem Chandlerem. Spolu s ním figuroval v reality show The Ultimate Fighter jako trenér. Očekávalo se, že jejich vzájemnou bitvou ještě letos vyvrcholí jednatřicátá sezóna kultovního pořadu. V cestě stojí doping. Ir nenastoupil do testovacího programu antidopingové agentury USADA, v níž je registrace povinná půl roku před nástupem do boje. Nyní projevil velký zájem o souboj s dvojkou žebříku Justinem Gaethjem.

Výzvy, reality show, pohledy tváří tvář v ringu, ale zápas nikde. Výkřiky Conora McGregora od děsivého zranění nohy nabývají na síle, návrat do klece však zůstává v nedohlednu. Nejdříve mluvil o přestupu do velterové váhy, poté o souboji s bývalým šampionem Bellatoru Michaelem Chandlerem, nyní vyhlíží duel s titulovaným „největším tvrďákem“ Justinem Gaethjem. Ani jedna z možností však není na pořadu dne. Každý bojovník UFC musí půl roku před soubojem vstoupit do testovacího programu antidopingové agentury USADA. To však bývalý dvojitý šampion neudělal.

Tvář MMA McGregor slouží jako ukázkový příklad sportovce zničeného slávou. Před nechvalně známým soubojem s Chabibem Nurmagomedovem irský bijec zářil. Ve čtyřiadvaceti letech se stal double šampionem v tehdy nejprestižnější evropské organizaci Cage Warriors, odkud zamířil do UFC. Nezapomenutelnou sérii zahájil výkonem večera s Marcusem Brimagem ve Švédsku.

V cestě za prvním světovým titulem porazil největší jména tehdejšího i dnešního MMA. Přemohl Dustina Poiriera, Maxe Hollowaye i Chada Mendeze. Hvězdný potenciál potvrdil proti nejlepšímu bojovníkovi napříč všemi váhovými kategoriemi Josému Aldovi. Ten do osudného střetu s Irem takřka deset let neokusil hořkost porážky. „Král z Ria“ měl podle většiny expertů McGregora popravit. V Las Vegas ale tvrdě narazil. Za dvanáct sekund ležel v mdlobách, zatímco soupeř slavil největší úspěch kariéry.

McGregor titul nikdy neobhájil. Mířil výš. Doslova. Přešel hned o dvě váhové kategorie (s rozdílem jedenácti kilogramů), aby nejdříve prohrál a poté v odvetě porazil Nathana Diaze. Navázal přestupem do lehké váhy, kde si šel přímo pro pás Eddieho Alvareze. Hvězdný šampion z Irska předvedl perfektní výkon. Aniž by inkasoval větší ránu, nebo byl stržen na zem, vyškolil Američana a doručil ukončení už ve druhém kole.

Článek pokračuje pod infografikou...

Triumf ve třech váhových kategoriích mu přinesl slávu i peníze, sebral mu ovšem pověstný hlad po výhře. Už nikdy nenastoupil stejný McGregor. Od roku 2016 absolvoval pouze čtyři duely, z nichž pouze jednou odcházel jako vítěz. Trenéry byl kritizován za nesoustředěnost a podceňování soupeřů. Místo profesionálního sportu přehodil fokus na business. Založil úspěšnou značku whiskey i piva.

Záblesk naděje po dominantním návratu proti Donaldu Cerronemu rychle pohasl. Ir si začal pohrávat s myšlenkou na boxerský zápas proti Mannymu Pacquiaovi. Místo miliardového mega souboje se však dočkal drtivého KO, které mu v odvetě zasadil Dustin Poirier. Prohra v Abu Dhabi začala další McGregorovu temnou éru. Kdokoli v top pětce lehké nebo velterové váhy vyhrál, hned se dočkal výzvy a nadávek od bývalého šampiona.

Nenávistnou rivalitu s Poirierem zpečetilo fatální zranění. Noha zlomená jako větev Ira vyřadila ze hry na několik měsíců. Relativně rychlou rekonvalescenci si s velkou pravděpodobností podpořil dopingem. Tomu nasvědčuje i jeho nenastoupení do testovacího programu antidopingové společnosti USADA, která dlouhodobě spolupracuje s UFC a má pravomoc zápasníky pokutovat a suspendovat. McGregorův comeback letos neproběhne.

Prezident UFC Dana White přitom plánoval návrat hvězdy už na tento rok jako vyvrcholení třicáté první série reality show The Ultimate Fighter. Trenér týmu „Nováčků“ McGregor nastoupil proti elitnímu Michaelu Chandlerovi, který vedl „Veterány“. Ir jako trenér v základní části brutálně pohořel, když z jeho osmi svěřenců uspěl pouze jeden. Po celou sezonu nedokázal udržet nervy na uzdě a několikrát si s protějším koučem vyměnil ostrá slova. Po jedné z proher McGregor málem rozpoutal hromadnou bitku.

Seriál slouží nejen jako příležitost pro nové bojovníky, ale také jako propagace zápasu trenérů, kteří týmy vedou. Teď to však vypadá, že všechna námaha přijde nazmar. Ir shodil souboj s Chandlerem ze stolu.

Nyní pálí do jedničky a dvojky lehké váhy Charlese Oliveiry a Justina Gaethjiho. Druhý jmenovaný nedávno kopem na hlavu knokautoval Poiriera a vyšplhal mezi nejžhavější kandidáty na titulové vyzyvatele. Vítězstvím navíc získal opasek „největšího drsňáka“, který držitelům přináší nemalou prestiž a mediální pozornost.

„Já se chci srovnávat s férovou konkurencí. On je na steroidech. Vidíte to na jeho obličeji i těle. Nevstoupil do USADA, takže je to jasné,“ reagoval Gaethje na výzvu od McGregora. „Já jsem celou kariéru čistý a on si dá pauzu, aby se nadopoval. Chápu, asi mu to pomohlo s rekonvalescencí nohy, ale kdybych si ji zlomil já, nikdy bych po steroidech nesáhl. Moje zdraví je prioritou.“

McGregor stojí, zatímco lehká váha běží dál. Oliveira se v Abu Dhabi pokusí opět získat opasek a porazit fenomenálního Dagestánce Islama Machačeva. Chandler dostal zajímavou nabídku od zástupce nové generace MMA šestadvacetiletého Armana Tsarukyana. Polská superhvězda Mateusz Gamrot míří k vrcholu, Rafeal Fiziev a Beneil Dariush jsou oba jeden či dva zápasy od titulu a Poirier pořád stráží brány top trojky. V domlouvání duelů už s Irem nikdo nepočítá.

Bývalý šampion v červenci oslavil 35. narozeniny, a jestli udrží krok se současnou špičkou, je otázkou už teď. Shazování pro něj navíc bude čím dál těžší. Nyní podle svých slov váží kolem 90 kil a představení v kategorii do 70 kilogramů stojí na hraně nemožného. Pokud McGregor do klece nevstoupí do konce roku 2024, pravděpodobně už ho uvidíme „bojovat“ jen na sociálních sítích.