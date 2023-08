Boj o UFC. Dvořáka čeká Japonec, další prohra znamená konec mezi elitou

Vedení UFC se s českým bojovníkem nemaže. Davida Dvořáka čeká 14. října poslední zápas ve smlouvě a po sérii tří proher musí zvítězit. Opak by znamenal nejen znatelný propad ve světovém žebříčku, ale i konec v nejprestižnější organizaci světa. Proti „Hrobníkovi“ se v Las Vegas postaví japonský neporažený talent Tatsuro Taira, který drží už čtyři skalpy v UFC. „Bojujeme o udržení. Pro soupeře je to naopak test, jestli už je připravený na elitní top patnáctku,“ shrnuje příběh zápasu Jan Stach, trenér českého bijce.

Boj o všechno. Elitní bojovník David Dvořák se chystá v Las Vegas prolomit sérii porážek a udržet se v UFC. Vedení mu však nejde zrovna naproti, když do posledního zápasu kontraktu nasadila Tatsuru Taira. Třiadvacetiletý Japonec chce „Hrobníka“ použít jako odrazový můstek ke špičce muší váhy. Čech však hodlá obhájit patnáctou příčku v kategorii a dokázat světu, že v něm stále vězí šampionský potenciál.

Dvořák už měl skoro domluvený zápas. Kanaďan Malcolm Gordon přijal výzvu, ale poté odstoupil kvůli zranění. A UFC dalo českému bijci jinou, mnohem těžší výzvu. „Soupeř je neporažený. V amatérech má sérii deseti vítězství, v profi navázal dalšími čtrnácti. Vyniká wrestlingem a skvělými dovednostmi na zemi. Trochu se podobá Stevemu Ercegovi, s nímž jsme se potkali posledně,“ hodnotí Jan Stach, trenér českého bojovníka. „V postoji Taira nic extra nenabízí, ale nechceme ho podcenit, jako v předešlém zápase Australana,“ doplňuje.

V poslední bitvě Dvořák opět ztratil zápas na body. Tehdy neznámý Erceg zvrátil nepříznivý průběh tvrdou zadní ranou a kopem na hlavu. A Japonec nabízí podobný arzenál, kterým disponoval australský bijec. Nyní však „Hrobníkův“ tým věří, že přestřelky ovládne.

„Myslím, že cesta k vítězství vede právě přes boj v postoji. Máme hodně času na přípravu proti soupeřovým zbraním na zemi a já dohlédnu, aby si byl David ve všech nebezpečných pozicích jistý. Chci, aby měl odpovědi na Japoncovu ofenzivu v každé fázi obrany,“ přibližuje Stach, jenž se specializuje právě na techniky brazilského jiu jitsu (bojové umění zaměřené na škrcení a páky).

Dvořák se bude muset vypořádat s nemalým tlakem. „Pro Davida je to hop nebo trop. Buď zlomí sérii proher, nebo s největší pravděpodobností v UFC končí. Zkrátka bojujeme o udržení. Pro soupeře je to naopak test, jestli už je připravený na elitní top patnáctku. Myslím, že by Tairovi slušelo první červené políčko na rekordu a my mu ho rádi věnujeme,“ usmívá se Stach.