Následník McGregora: Ir si drze říká o titul. Vlajková loď nové školy MMA

Předčí talentovaný Ir hvězdného Conora McGregor? Z mnohými podceňovaného mladíka se Ian Machado Garry vypracoval na jednu z hlavních tváří evropského MMA. Pětadvacetiletý rodák z Dublinu chce navázat na sérii dvanácti výher v řadě a ubránit neporaženost proti držiteli nejvíce (21) výher v historii velterové váhy UFC Neilu Magnymu. „Vidím ho jako odrazový můstek do top desítky, kam patřím,“ hlásí přesvědčený Garry před turnajem v Bostonu.

Nejdříve měl čelit KO mašině Geoffu Nealovi. Ten se však zranil, a tak nastupuje veterán. „Samozřejmě mě změna soupeře štve. Místo malého silného leváka jsem dostal vysokého praváka s neortodoxním stylem. Chtěl jsem Neala ukončit tak, jak jsem to slíbil fanouškům,“ lituje mladý Ir, avšak Magnyho bere jako dostatečnou výzvu. „Magny je jedenáctým mužem velterové váhy, což je podle mě adekvátní náhrada. Pro mě je důležité, abych nastoupil, a kdo se postaví proti mně, už je mimo moji kontrolu. Když vejdu do klece v nejlepší formě, není na světě člověk, který by mě dokázal porazit,“ pevně věří Garry.

Počáteční respekt k soupeři se ale rychle změnil v ostrá slova na tiskové konferenci. „Nikdo dnes nesmí Magnymu položit otázku, nikdo. On bude celou dobu jen sedět a zpytovat svědomí za s*ačky, které vypustil z huby,“ soptil Ir. Odkazoval tak na slova svého protivníka, který před tiskovkou prohlásil: „Nasekám mu zadek, jako bych byl jeho fotr. Jako otec jsem na to zvyklý.“

Toho se hned soupeř chytil a tvrdě reaguje: „Nic ti nedává právo mlátit děti. Teď drž hubu a čekej, až ti v kleci zpřelámu nos.“

Velké sebevědomí, pohotové reakce na mikrofonu podtržené excelentními výsledky v kleci. Garry jako by přebíral pochodeň po krajanovi McGregorovi ve všech směrech. Právě první šampion UFC z Irska a dodnes nejznámější bojovník světa byl kdysi talentovanému bijci vzorem. Nyní v pětadvaceti letech Garry svůj idol přeskočil a míří za vlastními triumfy. „Už od Conora nic nepotřebuji. Získal jsem od něj tolik inspirace. Ta mě dostala až sem. Co víc bych měl chtít? Když mě podpoří, udělá mi to samozřejmě radost.“

Během krátké profesionální kariéry stačil zdecimovat ostrovní scénu MMA, získat jeden z nejcennějších titulů mimo UFC a být oceněn nejlepší výkonem večera za KO. Po pěti vítězstvích v nejprestižnější organizaci světa nyní věří, že nastal čas vstoupit mezi deset nejlepších bijců velterové divize. „Věřím, že jsem čtyři zápasy od titulové šance. Nechci cestu na vrchol uspěchat, jako to udělali jiní, kteří poté tvrdě narazili. Jsem mladý, v pětadvaceti nemám důvod spěchat. Geoff Neal, „Wonderboy“ Thompson, Kamaru Usman a Colby Covington. Ti budou ideálními prověrkami,“ odhaluje Garry sebevědomý plán.

Když se mluví o nové generaci MMA bojovníků, jméno mladého Ira vyvstane na mysli mezi prvními. Klíč k fenomenálním výkonům? Zápasníci mladší než sport samotný (UFC letos slaví 30 let) přicházeli na první tréninky v době, kdy MMA panovali Khabib Nurmagomedov, Jon Jones nebo právě Conor McGregor. Viděli tedy, jak vypadá funkční kombinace různých stylů a začínali trénovat přímo MMA. Dříve se do smíšených bojových umění přicházelo až po úspěších v jednotlivých disciplínách. Příkladem jsou olympionici v zápase Daniel Cormier, Ronda Rousey nebo Henry Cejudo. Od startu budovat všechny dovednosti zároveň je velkou výhodou právě kvůli komplexnosti.

Důležitá je vůle cestovat za kariérou. Garry po zisku titulu v Británii opustil domov a odstěhoval se na Floridu, aby se stal součástí jednoho z nejlepších týmů světa Kill Cliff FC, kde trénuje mimo jiné i Čech Viktor Pešta. Mezi zápasy však Ir nezůstává pouze v USA. Před nadcházejícím turnajem vyjel například do Brazílie, aby se přiučil od světové jedničky lehké váhy Charlese Oliveiry. V budoucnu plánuje i výjezd na zkušenou na Nový Zéland za šampionem Israelem Adesanyou. Právě stagnace v jednom jediném týmu, který už nenabízel kýžený rozvoj, připravila svět MMA o rozvoj spousty talentů i potenciálních šampionů.

Zato Ian Machado Garry nabízí kompletní balíček. Od hollywoodského vzhledu, přes talent s mikrofonem až po výjimečné schopnosti v kleci. Hvězdný potenciál chce posílit i spoluprací s kontroverzním youtuberem Jakem Paulem. „Jsme dva mladí muži, kteří přebírají svět bojových sportů, každý vlastní cestou. Oba máme silné nastavení mysli. Chci na své cestě další fanoušky. Vážím si těch, co už mám, protože si berou kus ze svého času, aby naše řemeslo sledovali,“ říká Garry a zdůvodňuje spolupráci s nechvalně známým influencerem. „Chci, aby měli pocit, že o mně vše ví, že mě skutečně znají. Od Jakea se mám hodně co učit v oblasti marketingu a práci na sociálních sítích. V tomto ohledu opravdu vyniká.“

Pokud Ir opravdu zvládne vstoupit do top desítky velterové váhy, čekají ho extrémně těžké zkoušky. Dokáže-li však na vrcholu uspět, potvrdí nástup nové generace.