Zabili mu otce. Vyzyvatel v UFC: Pošlu tě do pekla, můžeš ho pozdravit

Trashtalk za hranou. První kolo očekávané titulové bitvy proběhlo už před turnajem UFC 296 a dílčí výhru si připsal Colby Covington, když se dostal šampionovi Leonu Edwardsovi pod kůži. Američan před třetím pokusem o zisk světového titulu začal neúprosnou psychologickou válku. „Pošlu tě do sedmého kruhu pekla. Můžeš pozdravit taťku, když tam budeš,“ pálil vyzyvatel do Brita, kterému v dětství zabili otce.

Souboj Edwardse a Covingtona měl být soubojem stylů. Brit s vynikajícími kickboxerskými schopnostmi proti nezastavitelnému americkému zápasníkovi. Nyní nejde pouze hájit zlatý pás, ale trestat Američanovy nevybíravé výroky. Ačkoli sedm let nepoznal přemožitele a úspěšně čelil různým bojovým stylům, s tak ostrým trashtalkem se ještě nesetkal. „V kleci tě vezmu do míst, kterých se bojíš. Pošlu tě do sedmého kruhu pekla. Můžeš pozdravit taťku, když tam budeš,“ prohlásil Covington na šampionovu adresu.

Dvaatřicetiletý Brit zažil nejednu tragédii a záchranou se mu stalo právě MMA. Jeho otec vzal rodinu z Jamajky do Británie za lepším životem. V rodné zemi byl hlavou gangu a v novém domově v kriminalitě pokračoval. Ta se mu stala osudnou. Byl zastřelen v době, kdy nynější šampion chodil na základní školu.

Edwards už mnohokrát zmiňoval, jak to pro něj byla těžká rána. Ve vzduchu tak visí otázka, nakolik se hněv promítne do výkonu v kleci. Je známý klidem a taktickou vyspělostí. V arzenálu však má i devastační kopy, kterými ukončil například bývalého šampiona Kamaru Usmana. Po tiskové konferenci věří, že zvládne doručit KO do třetího kola.

Srovnání s bývalým držitelem pásu Usmanem jasně poodkrývá, proč je Edwards favoritem. Zatímco úřadující král divize dvakrát triumfoval, Covington sklidil dvě prohry a zlomenou čelist.