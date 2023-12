Bývalý parťák Vémoly se upsal UFC: Milionová odměna už v premiéře!

Michael Page míří do UFC • Profimedia.cz

Přestup roku. Vedení UFC podepsalo britskou hvězdu, která doposud zářila v druhé největší organizaci Bellator. Ranař Michael Page, bývalý parťák Karlose Vémoly, vstoupí hned do top patnáctky divize s cílem co nejdříve vyzvat šampiona Leona Edwardse. „Jak jsem mnohokrát řekl, v UFC mě neuvidíte, pokud nedostanu balík peněz,“ pochvaluje si novou smlouvu.

Britský showman se upsal UFC. Po deseti letech v Bellatoru konečně vstupuje Michael Page mezi špičku. Hned prvním zápasem vpadne do top 15 velterové divize a už vyhlíží titulovou bitvu přímo na fotbalovém stadionu v Anglii. Nabídky se bývalému parťákovi Karlose Vémoly z londýnského gymu hrnuly od mnoha promotérů. Rozhodly finanční podmínky.

Ačkoliv se nikdy nepředstavil v kleci nejprestižnější organizace, fanoušci ho díky humoru a brutálním knockoutům milují. „Pro UFC je Michael určitě zajímavý. Umí dělat show, porazil velice kvalitní bojovníky a má dost neortodoxní kickboxerský styl boje,“ chválí Michal Martínek, který se s britským finišerem několikrát potkal na přípravných kempech v Londýně, kam jezdil za Vémolou. „Myslím, že už tam dávno měl být, takže jsem rád, že konečně dostal příležitost.“

V Bellatoru nasbíral sedmnáct výher a pouze dvě porážky, obří pozornost si navíc získal naskočenými kopy, otočkami a podobně šílenými technikami, které více než do MMA pasují do akčních filmů. Když mu letos vypršela smlouva, stal se cílem řady promotérů.

Šestatřicetiletý bijec sdílí manažera Audieho Attara s hvězdným Conorem McGregorem, a tak bylo dopředu jasné, že ať už zamíří kamkoli, finančně si polepší. „Jak jsem už mnohokrát v minulosti řekl, v UFC mě neuvidíte, pokud nedostanu skvělé podmínky a pořádný balík peněz,“ pochvaluje si Page. „ Jasně že jsem nadšený z možnosti bojovat v tak prestižní organizaci, ale pouze když dostanete opravdu dobrou výplatu, můžete se plně soustředit na to jak být lepším sportovcem.“

Zvolil tedy takřka stejnou cestu jako bývalý šampion Bellatoru Michael Chandler. Ten hned v debutu čelil světové pětce Dana Hookerovi a přišel si na 250 000 dolarů (cca 5 604 000 korun). Page s UFC podepsal vícezápasový kontrakt, který bude pravděpodobně čítat šest zápasů a dodatek o titulové výzvě. Dá se takřka s jistotou očekávat, že ho v premiéře čeká odměna nad 100 000 dolarů (2 241 000 korun). Právě tolik dostal od Bellatoru za vítězství nad Goitim Yamauchim.

V největší organizaci světa debutanta přivítá dvanáctka velterové divize Kevin Holland. „Vedení jsem řekl, že nechci zahřívací zápasy. Zkušeností jsem nabral v Bellatoru víc než dost, teď chci skočit přímo do hluboké vody,“ vypráví Page. „Neplánuji v UFC budovat dlouhou kariéru. Chci co nejrychleji vystoupat na vrchol a vyzvat šampiona (Leona) Edwardse. Jen si to představte, dva Britové bojují o pás na vyprodaném fotbalovém stadionu.“

MICHAEL PAGE

Přezdívka: Venom

Narozen: 7. dubna 1987 (36 let)

Kategorie: velterová (-77,1 kg)

Bilance: 21 výher/2 prohry

Ukončení: 12 KO/4 submise